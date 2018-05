Buchneuerscheinung:

Im Buch „Flüchtlingswege 1945–2015“ erzählen acht Männer und Frauen – die heute in der Region Braunschweig wohnen – ihre Geschichte: Sie berichten von den teils dramatischen Ereignissen ihrer Flucht, von dem, was vorher geschehen war und davon, wie es später hier weiterging. Sie stammen aus verschiedenen Generationen und Kulturen, ihre Flucht fand zu unterschiedlichen Zeiten statt. Die 97-Jährige, die 1947 als Folge des 2. Weltkriegs aus Polen vertrieben wurde, kommt genauso zu Wort wie der 21-Jährige, der 2013 vor der islamistischen Terrormiliz al-Shabaab aus Somalia floh.Vieles ist bereits über das Thema Flüchtlinge geredet und geschrieben worden – warum also noch ein Buch? In den meisten Texten schreiben Autoren über Geflüchtete – hier kommen sie selbst zu Wort: Der Blickwinkel ist ein anderer! Die Leser nehmen sie nicht nur in ihrer Opferrolle, sondern auch als Gestalter ihres Weges wahr. Und sie entdecken das Potential, das die Flüchtlinge mitbringen und in unsere Gesellschaft einbringen.Autorin Mareile Seeber-Tegethoff, promovierte Ethnologin und versierte Biografin, hält seit über zehn Jahren die Erinnerungen anderer Menschen in persönlichen Lebens­büchern fest. Für das vorliegende Buch führte sie umfangreiche Interviews durch und schrieb, basierend auf den Schilderungen ihrer acht Gesprächspartner, die einzelnen Texte.Das Buch – soeben erschienen – ist Ergebnis eines gemeinsamen Projekts der Biografiewerkstatt „Worte & Leben“ mit der DRK-KaufBar, beides Braunschweig. Hauptförderer war die Stiftung „Integrationskultur“ in Rottenburg am Neckar (Baden-Württemberg).