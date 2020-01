Hampel: Ergebnisse der Berliner Libyen-Konferenz sind reine Kosmetik

Zu den Ergebnissen der Berliner Libyen-Konferenz teilt der

außenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Armin-Paulus

Hampel, mit:

Außer Spesen, nichts gewesen – so kann man die Ergebnisse zur Befriedung des

Kriegs in Libyen zusammenfassen. Außenminister Maas spricht vom Schlüssel, den

sich die Beteiligten besorgt hätten, um den Durchbruch zum Frieden zu erreichen.

Ab sofort soll ein Waffenstillstand und das bestehende Waffenembargo eingehalten

und über die Uno kontrolliert werden. Bei Verstößen soll es Sanktionen geben.

Bis auf die angedrohten Sanktionen ist nichts Neues bei der Konferenz

herausgekommen.

Putin und Erdogan haben das Machtvakuum durch die Abwesenheit der USA und der

Europäer genutzt und sich die beiden entscheidenden Spieler im libyschen

Machtpoker. Weder Moskau, noch Ankara lassen sich Schlüssel wegnehmen oder neue

von Maas machen lassen. General Haftar kontrolliert in weiten Teilen das Land

und wird sich seinen wahrscheinlichen Sieg nicht nehmen lassen mit Russlands

Hilfe. Was in Syrien funktioniert, kann auch in Libyen klappen. Die Ergebnisse

von Berlin sind reine Kosmetik, helfen den Libyern und den Flüchtlingen nicht

und lassen den Krieg in einer weitere Runde gehen.

