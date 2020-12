Handbüchle für den Übergang – Über die Unsterblichkeit der Seele

Die Autorin Elke Friedrich schlug sich schon lange mit der Idee, ein Buch für den Übergang zum Tod zu schreiben. Sozusagen eine literarische Regenbogenbrücke. In der heutigen Gesellschaft ist das Thema Tod und Sterben immer noch ein Tabuthema und stark mit Ängsten besetzt. Der Tod ist jedoch ein natürlicher Teil des Lebens, ein Teil eines ganz normalen Kreislaufs, den man auch in der Natur immer wieder beobachten kann. Ein stetiger Wandel und Prozess der Veränderung ist in der Natur sowie im menschlichen Sein ganz normal – und notwendig. Alles ist in den Augen der Autorin durchdrungen und gespeist von der bedingungslosen Liebe und Güte Gottes, der Urkraft allen Seins. Es ist laut Elke Friedrich an der Zeit, dass die Menschheit dies erkennt und genau dabei will sie den Lesern mit ihrem Buch helfen.

Das Buch „Handbüchle für den Übergang“ von Elke Friedrich ist mit Hilfe und Unterstützung der geistigen Welt entstanden. Die Autorin ist examinierte Altenpflegerin, Entspannungstrainerin und Sterbeamme. Sie berät und begleitet Menschen in ihrer eigenen Praxis sowie in deren eigenen Umfeld. Die Erfahrungen, die sie in dieser Arbeit gesammelt hat, fließen natürlich auch mit in dieses Buch ein.

„Handbüchle für den Übergang" von Elke Friedrich ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18546-3 zu bestellen.

