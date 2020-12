Tag der menschlichen Solidarität: Deutsche spenden großzügig für Corona-Nothilfe / Hilfsorganisationen im Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ unterstützen neun Millionen Betroffene der Corona-Pandemie (FOTO)

Die Hilfsorganisationen im Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ leisteten 2020 in über 75 Ländern weltweit Corona-Nothilfe und konnten so bereits mehr als neun Millionen Menschen helfen. „Möglich wurde all dies nur durch die Spendenbereitschaft und Großzügigkeit der deutschen Bevölkerung“, sagt Manuela Roßbach, geschäftsführende Vorständin von „Aktion Deutschland Hilft“. Seit März gingen bei dem Bonner Bündnis für Not- und Katastrophenhilfe 5,6 Millionen Euro Spenden für weltweite Hilfsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein. Und auch zur Weihnachtszeit ist die Spendenbereitschaft für Hilfsprojekte zur Bekämpfung des Virus nach wie vor hoch: In den ersten zwei Wochen des Dezembers ist die weltweite Corona-Nothilfe der Hauptspendenzweck bei „Aktion Deutschland Hilft“.

„In diesem Jahr erleben wir eine Welle der Solidarität in der deutschen Bevölkerung. Und das, obwohl viele Menschen selbst verunsichert sind und sich um ihre eigene Existenz sorgen. Dieses Zeichen von Menschlichkeit stimmt uns hoffnungsvoll, auch zukünftig gemeinsam viel bewegen zu können“, so Roßbach. Diese menschliche Solidarität wird auch weiterhin dringend nötig sein: „Auch wenn wir es schaffen das Virus einzudämmen, werden gerade Menschen in ärmeren Ländern die Folgen der Pandemie noch lange zu spüren bekommen. Sie sind mehr denn je auf unsere Unterstützung angewiesen, denn das Virus hat bereits bestehende Krisen zusätzlich verschärft und die Not weiter vergrößert“, so Roßbach weiter.

Um die Eindämmung der Pandemie voranzutreiben, klären die Hilfsorganisationen im Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ weltweit Millionen von Menschen über das Coronavirus auf, errichten Handwaschstellen, verteilen Seife, Desinfektionsmittel und Mund-Nase-Masken, aber auch dringend benötigte medizinische Ausrüstung an Krankenhäuser. Die steigenden Infektionszahlen und der erneute Lockdown in Deutschland zeigen deutlich, dass Hilfe nun vielerorts wieder besonders wichtig ist. In Deutschland unterstützen die Bündnisorganisationen unter anderem mit medizinischen Geräten und Material, Einkaufs- und Fahrdiensten für Risikopatienten oder telefonischem Beistand. Viele der Nothilfemaßnahmen werden auch im kommenden Jahr fortgeführt.

„Aktion Deutschland Hilft“ bittet auch weiterhin um Spenden für die Corona-Nothilfe: Stichwort „Corona-Nothilfe weltweit“ IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft) Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk höher) Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden (10EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft 9,83 EUR) Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

„Aktion Deutschland Hilft“ ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. http://www.aktion-deutschland-hilft.de

