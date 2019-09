HappyOrNot vergibt Sonderpreis Future Award 2019, Kategorie Technology (FOTO)

HappyOrNot hat den Future Award-Sonderpreis in der KategorieTechnology am 4. September 2019 an die Entwickler der APP „Ruuf“verliehen. Die feierliche Übergabe des mit 500 Euro dotierten Preisesfand während der Future Convention in Wiesloch statt. HappyOrNot,Erfinder der Smiley Terminals zur Echtzeitmessung der Kunden- undMitarbeiterzufriedenheit, ist in diesem Jahr erstmalig Partner derFuture Convention und des Future Awards. Der internationaleWettbewerb richtet sich an Studierende aller Fakultäten undFachbereiche.

Das von HappyOrNot ausgezeichnete Future Award-Projekt ist der

Prototyp einer APP, die Obdachlosen zeigt, welche Hilfsangebote es im

Umkreis von fünf Kilometern gibt. „80 Prozent aller Obdachlosen

besitzen ein Smartphone. Das haben die Macher von –Ruuf–

herausgefunden. Das gesellschaftspolitische Engagement dieser jungen

Leute begeistert uns. Mit ihrer APP schaffen sie eine nie dagewesene

Möglichkeit, Menschen in Not mithilfe digitaler Technologie zu

erreichen und zu unterstützen.“ So begründet Seval Dogan, Marketing

Managerin von HappyOrNot in Deutschland, die Wahl des Unternehmens.

Insgesamt wurden im Rahmen der Future Convention in Wiesloch sechs

von 45 Future Award-Finalisten ausgezeichnet.

Die Future Convention mit der Ausstellung der jeweils nominierten

Future Award-Projekte ist die jährliche Hauptveranstaltung der

Zukunftsinitiative des Deutschen Verbands für Post,

Informationstechnologie und Telekommunikation e.V. (DVPT). Sie ist

Marktplatz für innovative Ideen und interdisziplinäres

Diskussionsforum für Nachwuchsunternehmer, Wirtschaftsvertreter und

Wissenschaftler.

Zum Engagement von HappyOrNot für den Future Award und die Future

Convention sagt Sami Hero, Chief Operating Officer des Unternehmens:

„HappyOrNot sponsert den Future Award-Sonderpreis Technologie, weil

wir junge Talente fördern wollen. Weil wir ihnen mit der Anerkennung

ihrer Arbeit Mut machen wollen. HappyOrNot wurde selbst vor zehn

Jahren als Start-up gegründet, mit der Erfindung von Heikki Väänänen.

Mit dessen innovativer Technologie der Smiley Terminals

revolutionierten wir die Messung der Kundenzufriedenheit. Heute ist

HappyOrNot weltweit führend in der Echtzeit-Erlebnismessung. Und wir

wollen auch in Zukunft mit unseren Technologien immer auf dem

neuesten Stand sein. Deshalb beobachten wir kontinuierlich die

innovativen Entwicklungen im Bereich der Customer Experience. Deshalb

sehen wir in der Future Convention als Zukunftskongress eine

bedeutende Plattform. Denn hier haben Studierende die Möglichkeit,

ihre innovativen Projekte zu präsentieren. Hier finden sie die

Aufmerksamkeit von Unternehmen, Organisationen und Investoren, hier

können sie Vermarktungsideen entwickeln und diskutieren.“

Erfahren Sie mehr über das Projekt „Ruuf“ und die Gewinner:

