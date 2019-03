Hardt: Maduro ist für uns kein Ansprechpartner in Venezuela

EU sollte Sanktionsdruck weiter erhöhen –

Botschafter Kriener muss rasch nach Venezuela zurückkehren können

Am gestrigen Mittwoch hat Machthaber Maduro in Venezuela den

deutschen Botschafter Daniel Kriener zur Ausreise aufgefordert.

Hierzu erklärt der außenpolitische Sprecher der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:

„Die Aufforderung von Diktator Maduro an den deutschen Botschafter

Kriener, das Land binnen 48 Stunden zu verlassen, ist aus deutscher

Sicht rechtlich nicht wirksam. Maduro hat keine Legitimität und damit

nicht die Befugnis über die Beziehungen Venezuelas mit ausländischen

Staaten zu richten.

Durch diese Aufforderung eskaliert Machthaber Maduro jedoch weiter

einseitig die bereits angespannte Lage. Noch verfügt Maduro über

Machtmittel, vor allem in der Führung des Militärs, die es ihm mit

Aggression und Repression erlauben, eigene Vorstellungen

durchzusetzen. Doch auch die Streitkräfte können die Augen nicht

weiter vor der humanitären, wirtschaftlichen und politischen

Katastrophe in Venezuela verschließen. Die Angehörigen der einfachen

Soldaten leiden genauso wie die übrige Bevölkerung unter der von

Maduro herbeigeführten humanitären Katastrophe.

Es ist richtig, dass Außenminister Maas Botschafter Kriener nach

Berlin zu Konsultationen berufen hat, um über die Lage in Venezuela

und das weitere Vorgehen der internationalen Staatengemeinschaft zu

beraten. Ziel muss sein, dass Botschafter Kriener rasch nach Caracas

zurückkehren kann, um seine wichtige Arbeit fortzusetzen.

Deutschland steht fest an der Seite des legitimen

Interimspräsidenten Juan Guaidó. Deutschland unterstützt dessen

Pläne, Venezuela zurück auf den Boden der eigenen Verfassung zu

holen, den Weg für freie und faire Präsidentschaftswahlen zu ebnen

und die desolate Wirtschaft wiederaufzubauen.

In einem ersten Schritt muss die allergrößte Not gelindert werden.

Hierfür muss endlich die dringend benötigte humanitäre Hilfe ins Land

gelassen werden, auf die die venezolanische Bevölkerung so sehnlich

wartet. Es liegt am Militär, die Schlagbäume hierfür zu öffnen. Das

Militär muss sich endlich wieder auf die Seite des venezolanischen

Volkes stellen.

Die jüngsten Ereignisse haben unterstrichen, wie wichtig es ist,

dass die EU ein erneutes starkes Signal des Drucks auf das

Maduro-Regime sendet. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion plädiert mit

Nachdruck dafür, weitere Sanktionen gegen Maduro und sein Umfeld zu

erlassen.“

