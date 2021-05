hart aber fair / am Montag 10. Mai 2021, 21:15 Uhr, live aus Berlin (FOTO)

Das Thema: Arm trotz Arbeit – wird sozialer Aufstieg zum leeren Versprechen?

Die Gäste:

Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales)

Arndt Kirchhoff (geschäftsführender Gesellschafter der Kirchhoff-Gruppe; Präsident der Landesvereinigung der Unternehmensverbände NRW)

Julia Friedrichs (Journalistin und Filmemacherin; Buchautorin „Working Class“)

Djamila Kordus (alleinerziehende Mutter)

Lencke Wischhusen (FDP, Fraktionsvorsitzende in der Bremischen Bürgerschaft und Mitglied des FDP-Bundesvorstands)

Ihr sollt es mal besser haben – gilt dieses Versprechen zwischen den Generationen nicht mehr? Werden wenige immer reicher, während vielen der Abstieg droht? Und macht Corona alles schlimmer, weil gerade die krank werden, die sich Vorsicht und Home Office nicht leisten können?

