„hart aber fair“ am Montag 11. Februar 2019, 21.00 bis 22.15 Uhr, live aus Berlin

Das Thema:

Respekt für Rentner oder Wahlgeschenk – was bringt die neue

Grundrente?

Moderation: Frank Plasberg

Die Gäste:

Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales)

Verena Bentele (Präsidentin des Sozialverbands VdK)

Susanne Holtkotte (arbeitet als Reinigungskraft im Krankenhaus)

Johannes Vogel (FDP, Bundestagsabgeordneter; Sprecher für

Arbeitsmarkt und Rente der FDP-Fraktion)

Jochen Pimpertz (Rentenexperte des Instituts der Deutschen Wirtschaft

Köln (IW Köln)

Ein Arbeitsleben lang Niedriglohn, dann die Armutsrente: Müssen

Millionen Bürger davor Angst haben? Helfen die neuen

Renten-Vorschläge von SPD-Sozialminister Heil gegen Altersarmut? Oder

sind das Wahlgeschenke für Alte, gezahlt von den Jungen?

