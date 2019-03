„hart aber fair“ am Montag, 11. März 2019, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Menschenrecht Wohnen – in Deutschland leider unbezahlbar?

Katarina Barley (SPD, Bundesministerin der Justiz und für

Verbraucherschutz)

Jürgen Michael Schick (Präsident Immobilienverband IVD;

Immobilienmakler)

Nicola Beer (FDP, Generalsekretärin)

Lucy Redler (Die Linke, Mitglied des Parteivorstands; engagiert sich

für die Berliner Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“)

Michael Schumacher (Architekt)

In Metropolen bitterer Alltag, jetzt auch in kleineren Städten:

Mieten und Kaufpreise explodieren, sind für Normalverdiener kaum

bezahlbar. Darf Wohnraum zum Spekulationsobjekt werden? Muss der

Staat hart eingreifen? Oder hilft eher: Weniger Regeln, einfach mehr

bauen?

