„hart aber fair“ am Montag 4. Februar 2019, 21:00 Uhr, live aus Köln

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema:

Gefühltes Öko-Vorbild, gelebter Klimasünder – lügt sich

Deutschland grün?

Die Gäste:

Svenja Schulze (SPD, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und

nukleare Sicherheit)

Hannes Jaenicke (Schauspieler und Umweltaktivist)

Holger Lösch (stellv. Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der

Deutschen Industrie e.V. BDI)

Heike Holdinghausen (Redakteurin in der Redaktion Wirtschaft und

Umwelt der taz; Buchautorin „Uns stinkt–s: Was jetzt für eine zweite

ökologische Wende zu tun ist“)

Jan Fleischhauer (Journalist und Buchautor; Spiegel-Kolumnist

„S.P.O.N. – Der schwarze Kanal“)

Deutschland hält sich für den Öko-Weltmeister: Aber warum

produzieren wir dann immer mehr Müll, werden die Autos immer größer?

Alles eine Lebenslüge? Unterlaufen Industrie und Bürger die

staatlichen Vorgaben, weil Umweltschutz mühselig und Konsum bequemer

ist?

