hart aber fair / am Montag, 15. März 2021, 21:00 Uhr, live aus Berlin (FOTO)

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Wahlen in Zeiten von Corona – wem vertrauen die Bürger?

Die Gäste:

Annalena Baerbock (B–90/Grüne, Bundesvorsitzende)

Paul Ziemiak (CDU-Generalsekretär)

Kevin Kühnert (SPD, stellv. Parteivorsitzender)

Bettina Gaus (politische Korrespondentin der „taz“)

Robin Alexander (stellvertretender Chefredakteur von „Welt“ und „Welt am Sonntag“; Berichterstatter der „Welt“-Gruppe für das Kanzleramt)

Zwei Landtagswahlen, eine Frage: Wie stark geht die CDU in die Ära nach Angela Merkel? Wem vertrauen die Menschen in der Corona-Krise, wer wird abgestraft? Und zeigt sich ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl: Jetzt ist alles möglich, sogar ein Machtwechsel?

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln.

