hart aber fair / am Montag, 6. September 2021, 21:30 Uhr, live aus Berlin (FOTO)

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Schulden, Sparen oder Steuern hoch: Wer redet im Wahlkampf ehrlich übers Geld?

Die Gäste:

Carsten Linnemann (CDU, stv. Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion, Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion)

Lars Klingbeil (SPD, Generalsekretär)

Jörg Meuthen (AfD, Bundessprecher)

Tarek Al-Wazir (B 90/Grüne, Hessischer Wirtschaftsminister; Stellvertreter des hessischen Ministerpräsidenten)

Cerstin Gammelin (stv. Redaktionsleiterin Parlamentsbüro Berlin der Süddeutschen Zeitung)

Ob Coronaschulden oder Energiewende: Die nächste Regierung braucht viel Geld. Aber woher soll das kommen? Höhere Schulden oder höhere Steuern? Quer durch Deutschland hat „hart aber fair“ die Fragen der Menschen gesammelt – die Diskussion dazu im Studio!

