Hebammenausbildung kommt an die Hochschulen / Hebammenverband begrüßt Initiative des Bundesgesundheitsministers

Der Deutsche Hebammenverband e. V. (DHV) wirkt seit

Jahren auf eine volle Akademisierung der Hebammenausbildung hin und

freut sich über die heute veröffentlichte Zusage des

Bundesgesundheitsministeriums, zukünftig das duale Studium für

Hebammen einzuführen. Hintergrund ist eine EU-Leitlinie, die eine

Akademisierung bis zum 18. Januar 2020 fordert. Deutschland ist

mittlerweile das letzte Land in der EU, das Hebammen noch nicht an

Hochschulen ausbildet. Der Hebammenberuf hat sich in den letzten

Jahrzehnten weiterentwickelt und Hebammen arbeiten sehr eigenständig.

Eine bestmögliche Ausbildung durch ein Studium ist deshalb notwendig

und gewährleistet auch zukünftig eine hohe Qualität in der

Geburtshilfe. Der Deutsche Hebammenverband drängt auf einen raschen

Start aller Neuregelungen und eine gut gestaltete Übergangszeit. Die

Kompetenzen der bisher an den Fachschulen Lehrenden müssen bei den

Regelungen berücksichtigt und für das Hebammenstudium genutzt werden.

Die Ausgestaltung des dualen Studiums muss eine bestmögliche

praktische Ausbildung und eine angemessene Finanzierung

berücksichtigen.

„Die Akademisierung des Hebammenberufs ist richtig und dringend

nötig. Damit erzielen wir die bestmögliche Versorgung der Frauen und

Kinder. Zudem erhält ein traditioneller Frauenberuf damit neue

berufliche Perspektiven. Wir erhoffen uns durch die Akademisierung

auch wieder mehr Hebammen in den Kreißsälen und eine bessere

interprofessionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe in der

Geburtshilfe“, so Ulrike Geppert-Orthofer, Präsidentin des Deutschen

Hebammenverbands e. V. Präsidiumsmitglied Yvonne Bovermann drängt auf

eine rasche Umsetzung und betont: „Wir brauchen gute

Übergangsregelungen. Die qualifizierten Lehrenden aus den

Hebammenschulen sollten einbezogen werden.“

Die Folgen des gesellschaftlichen Wandels werden auch im Bereich

der Geburtshilfe deutlich: unterschiedliche wirtschaftliche, soziale

und ethnische Hintergründe in den Lebenswelten der Frauen bedeuten

für Hebammen immer öfter neue Herausforderungen. Weiterhin bringt der

medizinisch-technische Fortschritt sowohl hohe Ansprüche an die

geburtshilfliche Versorgung als auch neue Bedürfnisse der Frauen und

Familien mit sich. Hebammen übernehmen heute in hohem Umfang andere

Aufgaben als noch beispielsweise in den 1980er Jahren. Alleine diese

Veränderungen bedingen ein höheres Bildungsniveau, denn außer den

Ärztinnen und Ärzten arbeitet kein Gesundheitsberuf so eigenständig

wie Hebammen. Die heutigen Arbeitsinhalte, die gesetzlichen

Anforderungen sowie die große Verantwortung erfordern ein

Ausbildungsniveau auf Bachelorebene.

In jedem Fall muss die praktische Ausbildung weiterhin einen hohen

Stellenwert haben, da der Hebammenberuf eine hohe praktische

Kompetenz erfordert. Die praktischen Einsätze sollten künftig besser

gestaltet und begleitet werden für eine hohe Qualität der Ausbildung.

Das Studium wird – stärker als die bisherige Ausbildung – durch die

Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse aus dem Bereich der

Hebammenwissenschaften und der Bezugswissenschaften geprägt sein.

Außerdem bekommen die Studierenden wissenschaftliche

Methodenkompetenz vermittelt. Ziel ist, dass Hebammen reflektierende

und reflektierte Praktikerinnen sind.

Auch wenn die theoretische Ausbildung an der Hochschule

stattfindet, sollte die Verzahnung zwischen theoretischer und

praktischer Ausbildung bestmöglich gewährleistet sein. Damit sich die

Bedingungen hierzu nicht verschlechtern, hält der DHV das Konzept der

dualen, praxisintegrierenden Studiengänge für am besten geeignet und

hat dazu bereits Vorschläge entwickelt. Besonders der Erhalt und

Ausbau der Finanzierung der praktischen Ausbildung an Kliniken und im

ambulanten Bereich über den bestehenden Ausbildungsfonds ist nötig.

Original-Content von: Deutscher Hebammenverband e.V., übermittelt durch news aktuell