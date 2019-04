Heilbronner Stimme: CemÖzdemirs 13-jährige Tochter macht mit bei Fridays for Future. Sie fragt: „Papa, tust Du genug für das Klima?“/ Grünen-Politiker lobt Engagement der Jugend, warnt aber vor übertriebenen Hoffnungen

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir (53) ist seiner

Tochter dankbar, dass sie ihn durch ihre Teilnahme an den

„Fridays-for-Future“-Protesten an seine eigene Verantwortung

erinnert. Sie frage ihn auch: „Papa, tust Du genug für das Klima?“ Im

Interview mit der „Heilbronner Stimme“ (Samstag) sagte Özdemir: „Ich

bin Greta Thunberg und allen anderen dankbar, die sich für dieses

eminent wichtige Thema einsetzen. Dankbar bin ich auch meiner eigenen

13-jährigen Tochter. Sie hat für sich beschlossen, an den

Demonstrationen teilzunehmen. Damit erinnert sie auch mich an meine

Verantwortung. Mit einer kritischen Nachfrage: Papa, tust Du genug

für das Klima?“

Zur Frage seiner Tochter, ob er selbst genug fürs Klima tue, sagte

Özdemir der Zeitung: „Ich versuche, das was ich sage, auch selbst zu

praktizieren. Innerdeutsch nehme ich so oft wie möglich den Zug. In

meinem Stuttgarter Wahlkreis fahre ich wenn möglich mit den

Öffentlichen und wenn es mal weiter weg geht mit dem Stadtmobil, und

in Berlin mit dem eigenen Pedelec zur Arbeit. Ich ernähre mich

vegetarisch, habe eine Solarthermie-Anlage auf dem Dach. Allerdings

ist kein Mensch perfekt und er muss es auch nicht sein. Es kann auch

nicht sein, dass die gesamte Verantwortung für Klimaschutz beim

Einzelnen abgeladen wird. Entscheidend ist, dass wir den Rahmen so

setzen, dass umweltfreundliches Verhalten nicht länger bestraft wird.

Ein Beispiel: Bei einer Bahnfahrt nach Paris zahle ich

Mehrwertsteuer, mit dem Flugzeug nicht. Kann mir einer den tieferen

Sinn davon erklären? Das ist doch absurd.“

„Greta Thunberg nicht zu einer Ikone hochstilisieren.“

Özdemir sieht die Politik in der Pflicht: „Die heutigen

Entscheidungsträger haben es in der Hand, die Folgen der Klimakrise

halbwegs einzugrenzen, sie tun es aber nicht. Es wird viel geredet,

aber nicht gehandelt. Die Jungen wollen aber nicht warten, bis wir

mehr Plastik als Fische im Meer haben, bis der Permafrostboden

auftaut, und sie wollen nicht dabei zusehen, wie noch mehr Arten

verschwinden. Deshalb machen sie mit gutem Recht Druck auf uns

Politiker. Diese junge Generation weiß viel mehr über die

Zusammenhänge von Klimawandel und Ökologie als alle Generationen vor

ihr. Sie weist uns nun auf Widersprüche hin, hält uns den Spiegel

vor, und das tut uns gut.“

Özdemir: „Es sind die richtigen Fragen, die die junge Generation

den Älteren stellt. Greta Thunberg engagiert sich großartig, aber wir

sollten sie nicht zu einer Ikone hochstilisieren. Denn es sind wir

Politiker, die nun endlich handeln müssen, damit die Jugend weniger

zu demonstrieren braucht. Und wer sich über die Verletzung der

Schulpflicht ärgert, der sollte sich den Bildungsauftrag von Schulen

vor Augen führen, nämlich mündige Bürger zu erziehen – und wenn die

Friday4Future-Demos kein Beweis für Mündigkeit sind, was denn dann?“

Özdemir, heute Vorsitzender des Verkehrsausschusses des

Bundestages, warnte aber auch vor zu großen Erwartungen: „Sicherlich

lassen sich nicht alle Forderungen der Straße immer und sofort in die

Praxis umsetzen. Das wird uns Grünen vermutlich nicht anders gehen,

wenn wir hoffentlich bald wieder im Bund regieren. Doch es ist eine

Frage des Wollens: Wir müssen aufhören mit dem Irrsinn, die

Interessen der Wirtschaft und der Ökologie als Widerspruch zu

betrachten. Es ist genau umgekehrt: Nachhaltigkeit und der Erhalt

unserer natürlichen Lebensgrundlagen sind die Voraussetzung für ein

erfolgreiches Wirtschaften. Mein Eindruck ist, dass die Wirtschaft da

oft viel fortschrittlicher ist als die Politik.“

Anlässlich des Treffens der Grünen Jugend in Leipzig an diesem

Wochenende sagte Özdemir: „Es ist klasse, dass sie immer klar Flagge

zeigt gegen Hass. Und es ist auch gut, dass sie manchmal auch uns

älteren Grünen auf die Füße tritt. Das halten wir aus, wir haben

gutes Schuhwerk. Aber wir sollten auch bedenken: Wenn wir zu radikal

sind und der Gesellschaft enteilen, dann regieren die anderen. Wir

brauchen also etwas Pragmatismus, um am Ende die notwendigen

Bündnisse zu schmieden und unsere Ideen auch tatsächlich

durchzusetzen.“

Das komplette Interview unter: https://www.stimme.de/suedwesten/na

chrichten/pl/Cem-OEzdemir-zum-Klimaschutz-Uns-allen-laeuft-die-Zeit-d

avon;art19070,4178186

Pressekontakt:

Heilbronner Stimme

Chefredaktion

Telefon: +49 (07131) 615-794

politik@stimme.de

Original-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell