Heilbronner Stimme: SPD-Innenpolitiker Reinhold Gall zum Fall Freiburg: „Bei Intensivstraftätern darf es keine Toleranzspielräume geben.“

Der frühere baden-württembergische Innenminister

Reinhold Gall (SPD) fordert Null-Toleranz für Intensivtäter. Gall

sagte der „Heilbronner Stimme“ (Samstag) zum Fall der mutmaßlichen

Gruppenvergewaltigung in Freiburg: „Warum der Haftbefehl gegen einen

erwachsenen Intensivstraftäter nicht vollzogen wurde, ist mir

jedenfalls nicht erklärlich und muss aufgeklärt werden. Ein

eventueller Mangel an Personal taugt hierbei als Begründung

sicherlich nicht. Ich sehe auch nicht, dass es zum Vollzug eines

Haftbefehls an Rückendeckung der Politik mangelt. Bei

Intensivstraftätern darf es keine Toleranzspielräume geben.“

An die Adresse des jetzigen Innenminister Thomas Strobl (CDU)

gerichtet erklärte Gall: „Anstatt aber ständig schärfere Gesetze zu

fordern sollte der Innenminister dafür sorgen, dass die vorhandenen

Möglichkeiten genutzt werden. Strobl schafft es ja nicht mal, die

nach geltendem Recht möglichen Maßnahmen umzusetzen.“ Er fügte hinzu:

„Dass er, wie in anderen Fällen auch, dann selbst zu mehr Verwirrung

beiträgt, anstatt zur Aufklärung beizutragen, sorgt für ein völlig

diffuses Bild in der Öffentlichkeit. Da er jetzt, im Anschluss einer

Pressekonferenz des PP Freiburg und der Staatsanwaltschaft, mit einer

eigenen Pressekonferenz in Stuttgart reagiert, führt zu weiteren

Unklarheiten. Da er nun selbst das Heft des Handelns an sich zieht,

nimmt ihn natürlich auch voll in Verantwortung.“

Pressekontakt:

Heilbronner Stimme

Chefredaktion

Telefon: +49 (07131) 615-794

politik@stimme.de

Original-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuell