Help in Albanien: Noch immer stürzen Häuser ein / Schlechte Bauweise verursacht weitere Schäden

Help – Hilfe zur Selbsthilfe hat sein Team Kosovo undGeschäftsführerin Karin Settele in der Erdbebenregion Durres und den ländlichenGebieten Bubq und Ishem im Einsatz. Nach offiziellen Angaben Albaniens könnenderzeit 4.000 Menschen nicht in ihre schwer beschädigten Häuser.

“Auch die ländlichen Regionen um Durres sind schwer getroffen vom

zerstörerischen Erdbeben. Noch immer stürzen Häuser ein. Die alten Häuser sind

schlecht gebaut. Zu Zeiten der Diktatur Enver Hoxhas stand wenig Zement und

Stahl zur Verfügung, weil alles für den Bau von Bunkern verwendet wurde. Die

Auswirkungen sind jetzt verheerend. Doch wie überall in Südosteuropa fangen die

Menschen trotz Schock sofort selbst an zu arbeiten. Überall wird Schutt

abgeklopft und Steine für den Wiederaufbau zur Seite gelegt”, so Karin Settele.

Settele, selbst seit über 25 Jahren eng mit der Situation in Südosteuropa

vertraut, sieht neben der derzeitigen Nothilfe vor allem Bedarf an

Baumaterialien und Fachexpertise für den Aufbau besserer Häuser. “Die

Bauarbeiten werden die Familien in Selbsthilfe umsetzen, wenn sie das Material

bekommen”, so die Geschäftsführerin von Help.

Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview mit Geschäftsführerin Karin Settele

zurzeit vor Ort in der Region Durres und Umgebung. Sie erreichen uns unter 0172

2559668.

Help bittet dringend um Geldspenden auf folgendes Konto: IBAN DE47 3708 0040

0240 0030 00, Stichwort “Albanien”. Sachspenden können nicht entgegen genommen

werden.

Pressekontakt:

Help – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Bianca Kaltschmitt

Leiterin Kommunikation/Stellv. Geschäftsführerin

Reuterstr. 159

53113 Bonn

Fon: +49 228 91529-11

mobil: +49 172 255 9668

E-Mail: kaltschmitt@help-ev.de

www.help-ev.de

