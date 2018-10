Herbst 2018: Büroimmobilienmarkt der Big 7 geprägt von Angebotsknappheit und steigenden Mietpreisen

Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? In

typisch deutscher Manier würde man eher zur negativen Aussage

tendieren. Allerdings ist die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage

zum Ende des dritten Quartals alles andere als eindeutig. Mal steigt

die Stimmung bei den Unternehmen bzw. „ist nicht so stark gesunken

wie erwartet“, dann machen sich wieder Unsicherheiten breit, die die

zukünftige Lage belasten. Und andererseits senden sowohl Arbeitsmarkt

als auch der Blick auf die ökonomischen Wachstumsraten eher positive

Signale. „Diese Gemengelage aus einem Wechsel von belastenden

Entwicklungen wie dem ausufernden Handelsstreit zwischen den USA und

China und einer sehr robusten Binnenkonjunktur dürfte uns auch im

letzten Quartal des Jahres begleiten“, so Timo Tschammler, CEO JLL

Germany. Und weiter: „Alles in allem zeigt sich die Konjunktur nach

wie vor intakt und abseits der politischen Turbulenzen und

Streitigkeiten sind es die in Deutschland wirtschaftenden

Unternehmen, die derzeit die viel beschworene Stabilität ausstrahlen.

Und gerade im Dienstleistungssektor, im Handel und in der Baubranche

stehen die Ampeln weiter auf grün und schieben das Wachstum an.“

Die Wirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich um 1,9%

zulegen, für 2019 werden laut Consensus Economics dann 1,7% erwartet.

Und die Beschäftigung? Boomt weiter und vor allem der

Dienstleistungssektor zeigt sich nach wie vor expansiv. Allein für

2018 wird ein Beschäftigungsplus von rund 350.000 erwartet und 2019

sollen weitere rund 300.000 Stellen geschaffen werden. Bei der

Nachfrage der Unternehmen nach zusätzlichen Arbeitskräften nehmen die

Rekrutierungsprobleme weiter zu und die Dauer der

Stellenbesetzungsprozesse steigt. „In der Konsequenz für die

Büroimmobilienmärkte stellen sich damit für Flächen suchende

Unternehmen zwei Herausforderungen: Zum einen können Umzugspläne

aufgrund des nach wie vor herrschenden Engpasses an verfügbaren

Büroflächen nicht oder nur bedingt realisiert werden und zum anderen

können geschäftliche Expansionen aufgrund des Fachkräftemangels

gegebenenfalls nicht realisiert werden und anvisierte Umzugspläne

bleiben zunächst in der Schublade“, so Timo Tschammler.

Situation am Büroimmobilienmarkt

„Eine stabil hohe Flächennachfrage der Unternehmen kann aufgrund

der Flächenknappheit – in zentralen Lagen herrscht ein eklatanter

Flächenmangel – nicht bedient werden. Entsprechend steigen die

Mietpreise auf breiter Front. Das in den letzten Jahren geringe

Fertigstellungsvolumen hat kaum zur Entspannung beigetragen. Das

könnte sich in den nächsten Jahren aufgrund der anziehenden

Bautätigkeit ändern. Allerdings: Ob alle geplanten

Projektentwicklungen rechtzeitig in Bau gehen, bleibt aufgrund der

hohen Auslastung der Bauindustrie fraglich. Eine Stabilität oder gar

Entspannung der Mietpreise ist nicht zu erwarten“, fasst Timo

Tschammler die aktuelle Situation am Büromarkt in den deutschen

Immobilienhochburgen zusammen.

Umsatzvolumen bleibt hoch – aber nicht jeder Nachfrager findet

Flächen

Die anhaltend positive konjunkturelle Entwicklung mit

einhergehender sinkender Arbeitslosigkeit und wachsender

Bürobeschäftigung schlägt sich in einer robusten Flächennachfrage

nieder. Der Büroflächenumsatz in den sieben Büroimmobilienhochburgen

zeigt sich im Dreivierteljahreszeitraum auf hohem Niveau, wenngleich

er nicht an das Vorjahresergebnis heranreicht. Insgesamt wurden in

den drei Quartalen des laufenden Jahres 2,84 Mio. m² vermietet oder

durch Eigennutzer belegt. Dieses Ergebnis entspricht einem Rückgang

im Jahresvergleich um knapp 6 %. Bei längerfristiger Betrachtung wird

jedoch die gegenwärtige Nachfragestärke offensichtlich: +11 % im

5-Jahresvergleich und +21 % im 10-Jahreszeitvergleich.

Ausschlaggebend für den aktuellen Umsatzrückgang sind die Einbußen in

vier der sieben Märkte: von Hamburg minus 10 %, über Berlin und Köln

(jeweils minus 21%) bis Stuttgart minus 25 %. Umsatz-Spitzenreiter

ist einmal mehr München mit 686.000 m² und dem stärksten Wachstum

gegenüber dem Vorjahreszeitraum (+14 %). Auf Rang zwei mit einem

Umsatzvolumen von 575.000 m² steht Berlin, das allerdings einen

Umsatzrückgang von 21 % zu verzeichnen hat. Frankfurt bleibt im

Plusbereich.

„Bei den Unternehmen ist eine anhaltende Tendenz zur Expansion zu

bemerken. Trotz der generellen Tendenz zur Erhöhung der

Flächeneffizienz kommt es durch Personalaufbau und größeren

Flächenzuschnitten in Gemeinschaftsbereichen häufig zu größeren

Anmietungen als am Altstandort. Entsprechend hoch liegt die

Nettoabsorption im laufenden Jahr bei 653.000 m²“, so Matthias

Barthauer, Research, JLL Germany. Und Timo Tschammler zur Prognose:

„Bis Jahresende dürften wir eine weiterhin hohe Flächennachfrage am

Büroimmobilienmarkt der Big 7 registrieren. Allerdings wird die

limitiert durch das sich stetig verknappende Flächenangebot. Nicht

jedes nachfragende Unternehmen kann mit entsprechenden Flächen

bedient werden. Insofern gehen wir davon aus, dass das Resultat in

2017 (über 4 Mio. m²) nicht erreicht wird. Der Umsatz auf dem

Büromarkt könnte 2018 bis zu 10% unter dem Rekordvolumen des

Vorjahres liegen – immerhin noch 7 % über dem 5-Jahresschnitt.“

Flexible Office Space-Betreiber weiter aktiv am Markt

Bei anvisierten Umzügen legen Unternehmen großen Wert auf das

Büroumfeld, die Ausstattung, attraktive Gemeinschaftsflächen und

einen allgemeinen Wohlfühlfaktor für die Beschäftigten. Dies sind

ebenfalls Merkmale, die Flexible Office Space-Betreiber mit ihrem

Produktangebot hervorheben. Im laufenden Jahr haben die Betreiber von

Coworking & Co. rund 170.000 m² Büroflächen in den Big 7 neu

angemietet. Das entspricht rund 6 % des Gesamtumsatzes. Spitzenreiter

sind Frankfurt und Köln mit jeweils rund 11 %. „Wir sehen eine sehr

hohe Nachfrage von Seiten der Betreiber nach innerstädtisch und gut

erreichbar gelegenen Büroflächen. Wenn diese Nachfrage befriedigt

werden könnte, läge der Umsatzanteil derzeit eher im zweistelligen

Prozentbereich“, betont Matthias Barthauer.

Die aktuelle Flächenknappheit ist somit Fluch und Segen zugleich

für diese Betreiber: Fluch, weil sie selber erhebliche

Schwierigkeiten haben, ihre Expansionspläne umzusetzen – Segen, weil

„normale“ Büronutzer, die ebenfalls die Flächenknappheit spüren, an

Flexible Office Space-Standorten kurzfristig ihre Flächenengpässe

ausgleichen können. Der Bestand an Flexible Office Space-Standorten

wächst derzeit weiter: über 450 solcher Standorte haben geöffnet mit

einer Fläche von rund 650.000 m². In den letzten drei Monaten des

laufenden Jahres werden noch einmal weitere 25 Standorte mit fast

100.000 m² eröffnen.

Leerstand sinkt weiter – Boden aber bald erreicht

Die Flächenknappheit ist derzeit der zentrale Marktparameter. Er

limitiert den Flächenumsatz und sorgt für steigende Mietpreise. Der

Büroflächenleerstand in den Big 7 – im laufenden Jahr um 900.000 m²

gesunken – liegt Ende September 2018 bei 3,65 Mio. m², entsprechend

einer kumulierten Leerstandsquote von 3,9 %. Gegenüber dem Vorquartal

ist sie damit um 40 Basispunkte, im 1-Jahresvergleich um 100

Basispunkte zurückgegangen. „Die Flächenknappheit gilt besonders in

zentralen Lagen. Für viele Nutzer bedeutet das, entweder die

Mietverträge in ihren Altflächen zu verlängern oder, bei

unaufschiebbarem Veränderungsdruck, Flächen in Nebenlagen, je nach

Größe auch im Umland, zu sondieren. Flexibilität verbunden mit

Kompromissfähigkeit ist somit eine Notwendigkeit für Nutzer.

Verkehrliche Erreichbarkeit und ein attraktives Umfeld sind dann aber

zentrale Standortfaktoren, um bei den Arbeitskräften punkten zu

können“, so Timo Tschammler.

Nachdem sich in Frankfurt mit 6,6 % das erste Mal seit 2002 die

Leerstandsquote relativ deutlich unter der 7% Marke bewegt, zeigt

nach neun Monaten nur noch ein Markt unter den Big 7 eine Quote

jenseits dieser Marke: Düsseldorf mit 7,1 %. Aber auch hier wird bis

Jahresende ein Wert darunter erwartet. Die niedrigste Leerstandsquote

schlägt auch weiterhin für Stuttgart zu Buche (2,3 %), gefolgt von

Berlin (2,7 %).

„Mit einem erwarteten leichten Rückgang auf 3,8 % für die Big 7

insgesamt dürfte der Boden im aktuellen Zyklus erreicht sein, da

durch erhöhte Neubautätigkeit in den folgenden Quartalen steigende

Fertigstellungsvolumina abzusehen sind“, betont Matthias Barthauer.

Das Neubauvolumen steigt

Insgesamt wurden im laufenden Jahr 556.000 m² Bürofläche

realisiert (+ 10 % gegenüber Vergleichszeitraum des Vorjahres).

Verfügbar waren zum jeweiligen Zeitpunkt der Fertigstellung lediglich

14 %. Auf Berlin, München und Hamburg entfiel jeweils ein

Fertigstellungsvolumen von mehr als 100.000 m². Für die letzten drei

Monate werden in den Big 7 noch einmal über 400.000 m²

Fertigstellungen erwartet (davon 82 % bereits vormietet) – mit rund

170.000 m² wird das Volumen in München am höchsten sein.

2019 werden nach aktueller Prognose 1,77 Mio. m² neu auf den Markt

kommen, im Jahr darauf sogar über 2 Mio. m². Die Bautätigkeit hat

also weiter angezogen: Derzeit befinden sich 3,93 Mio. m² Büroflächen

im Bau oder in umfassender Sanierung. Gegenüber dem Vorquartal ist

das ein Plus um netto 250.000 m². Insgesamt stehen aus heutiger Sicht

44 % der im Bau befindlichen Flächen noch zur Verfügung. „Dies dürfte

den Angebotsengpass ein Stück weit beseitigen. Zu beobachten ist

allerdings auch, dass sich der Zeitpunkt der Fertigstellungen häufig

verschiebt, insbesondere wegen der hohen Auslastung der

Bauunternehmen und Handwerker“, so Timo Tschammler.

Weiterer Mietpreisanstieg als Konsequenz des Angebotsmangels

„Der Mietpreis als Ergebnis aus Angebot und Nachfrage reagiert auf

die aktuelle Marktsituation und kennt derzeit nur eine Richtung: nach

oben. Wir sehen im aktuellen Zyklus einen Anstieg des

JLL-Spitzenmietpreisindex seit dem Jahr 2010″, so Timo Tschammler.

Der aktuelle Wert notiert bei 201,85 Punkten und hat damit innerhalb

der letzten zwölf Monate um 5,6% zugelegt. Im Vergleich zum

Vorquartal legte die Spitzenmiete im dritten Quartal in sechs der

sieben Märkte zu (außer Stuttgart) – in Berlin und Köln mit dem

höchsten absoluten Betrag von +1,00 Euro/m²/Monat. Für Köln ist es

der erste Anstieg der Bürospitzenmiete seit Mitte 2012. Im

Jahresvergleich zeigt sich ein Zuwachs zwischen rund 3,8 % in

Düsseldorf und Hamburg sowie 12,1 % in Berlin.

Der deutliche Anstieg der Mietpreise gilt nicht nur für die

Spitzen-, sondern auch für Nebenlagen. Da auch hier der Leerstand

aufgrund der zunehmenden Nachfrage sinkt, die von den zentralen

Standorten auf diese Lagen übergeht, bleibt ein Mietpreisanstieg

nicht aus. Für Berlin beispielsweise haben in 14 von 15 Teilmärkten

die Spitzenmieten im Jahresverlauf angezogen – am stärksten im

Teilmarkt Mitte um +40 %. Im Münchener Stadtgebiet ergibt sich ein

ähnliches Bild: dort konnten in den ersten neun Monaten für elf von

zwölf Teilmärkten steigende Spitzenmieten registriert werden,

besonders stark im Teilmarkt Osten. Hier lag das Plus bei 19 %.

Zwischen dem vierten Quartal 2018 und Ende 2019 wird ein weiterer

Anstieg der Spitzenmiete in sechs der Big7 erwartet. Nur Düsseldorf

dürfte keine Veränderung aufweisen. JLL-Prognosen bewegen sich

zwischen + 1,3 % (Frankfurt) und + 3,9 % (München).

