Homeoffice: Mehrkosten bei Strom von bis zu 65 Euro jährlich (FOTO)

– Ein Tag im Homeoffice kostet Verbraucher rund 0,30 Euro mehr beim Strom – Wechsel aus der Grundversorgung spart rund ein Fünftel der Stromkosten

Verbraucher, die Corona-bedingt ein ganzes Jahr von zu Hause arbeiten, zahlen dafür rund 65 Euro mehr für Strom.*) Am Tag entstehen durch den Betrieb von Laptop, Monitor, Schreibtischlampe und die Nutzung des Elektroherds Mehrkosten von rund 0,30 Euro. Auf die 120 Tage gerechnet, die als Grundlage für die Homeoffice-Pauschale dienen, zahlt ein Arbeitnehmer 36 Euro mehr für Strom. Das Laden eines Smartphones spielt für die Mehrkosten im Homeoffice keine Rolle. Denn pro Ladevorgang werden lediglich 0,3 Cent fällig.

„Gerade wenn Verbraucher, die aktuell viel von zu Hause arbeiten, noch Strom aus der teuren Grundversorgung beziehen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Anbieterwechsel“ , sagt Lasse Schmid, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. „Ein Musterhaushalt spart durch einen Wechsel aus der Grundversorgung rund ein Fünftel seiner Stromkosten ein.“

Wechsel aus der Grundversorgung spart rund ein Fünftel der Stromkosten

In der Grundversorgung (https://www.check24.de/strom-gas/grundversorgung-ersatzversorgung/) kosteten 5.000 kWh Strom im November im Schnitt 1.613 Euro. Im Schnitt der günstigsten zehn Alternativanbieter kostete die gleiche Menge Strom lediglich 1.301 Euro. Durch einen Wechsel spart ein Musterhaushalt 312 Euro jährlich und senkt so seine Stromrechnung (https://www.check24.de/strom/stromrechnung/) um ein Fünftel.

Anbieterwettbewerb senkt Strompreis – Gesamtersparnis von 311 Mio. Euro im Jahr

Seit 2012 sind die Tarife der Alternativanbieter günstiger als die Grundversorgungstarife. Der intensive Wettbewerb zwischen den Anbietern führt zu sinkenden Strompreisen. So konnten Verbraucher innerhalb eines Jahres insgesamt 311 Mio. Euro einsparen. Das ergab eine repräsentative Studie der WIK-Consult, einer Tochter des Wissenschaftlichen Instituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).**)

Verbraucher, die Fragen zu ihrem Stromtarif haben, erhalten bei den CHECK24-Energieexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Über das Vergleichsportal abgeschlossene oder hochgeladene Energieverträge sehen und verwalten Kunden im Haushaltscenter.

*)Annahme: Ein Arbeitnehmer arbeitet abzüglich Urlaub und Feiertagen 220 Tage im Jahr von zu Hause aus. Während dieser Zeit betreibt er täglich acht Stunden einen Laptop (0,12 kWh), einen Monitor (0,24 kWh) und eine LED-Schreibtischlampe (0,056 kWh). Außerdem nutzt er täglich für eine halbe Stunde seinen Elektroherd (0,5 kWh), um ein Mittagessen zuzubereiten. Für eine kWh Strom wird ein Preis von 32,32 Eurocent angenommen.

**)Quelle: WIK-Consult ( https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf )

Pressekontakt:

Florian Stark, Public Relations Manager,

Tel. +49 89 2000 47 1169, mailto:florian.stark@check24.de

Daniel Friedheim, Director Public Relations,

Tel. +49 89 2000 47 1170, mailto:daniel.friedheim@check24.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73164/4785893

OTS: CHECK24 GmbH

Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell