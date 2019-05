Human Capital Trendstudie / Schon sozial und digital? Unternehmen vor Herausforderungen

– Deloitte hat knapp 10.000 Unternehmensvertreter weltweit und 600

in Deutschland nach den größten Trends im Bereich Arbeitskräfte,

Organisation und HR befragt. Die Teilnehmer sehen ihre

Unternehmen oft nur bedingt gut aufgestellt – in technischer wie

in organisatorischer Hinsicht.

– Transformation ist auch eine Führungsaufgabe, aber nur 35

Prozent der Befragten geben an, dass Führungskräfte in ihrem

Unternehmen hinreichend auf künftige Herausforderungen

vorbereitet werden.

– Nur 34 Prozent schreiben dem Großteil ihrer Belegschaft

ausreichend digitale Fähigkeiten zu.

Die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen in Zeiten des

technologischen Wandels und der Talentknappheit hängt auch davon ab,

ob und wie die Transformation zu einer sozialen Organisation gelingt,

die den Menschen, seine Bedürfnisse und die Belange der gesamten

Umwelt in den Mittelpunkt stellt. Die aktuelle Global Human Capital

Trendstudie von Deloitte, in deren Rahmen international knapp 10.000

und in Deutschland über 600 Teilnehmer befragt wurden, identifiziert

die wichtigsten Trends für die Transformation in den Bereichen

Arbeitskräfte, Organisation und HR. Sie zeigt auf, wie die

Unternehmensvertreter ihren eigenen Reifegrad auf dem Weg zur

sozialen Organisation einschätzen und worin sie die größten

Herausforderungen sehen.

„Die Unternehmen stehen auf dem Weg zur sozialen Organisation vor

verschiedenen Aufgaben. Sie reichen von neuen Stellenzuschnitten und

einer stärkeren strukturellen Teamorientierung über eine veränderte

Führungskultur bis hin zum gezielten Einsatz digitaler Technologien.

Der Reifegrad von Unternehmen als soziale Organisation wirkt sich

nicht nur abstrakt auf die allgemeine Zukunftsfähigkeit aus, sondern

auch ganz konkret in finanzieller Hinsicht: Wer sich als weiter

fortgeschritten einstuft, erwartet ein deutlich besseres

Geschäftsergebnis“, erklärt Udo Bohdal-Spiegelhoff, Leiter Human

Capital Advisory Services bei Deloitte.

Automatisierung, Superjobs und digitale Skills

Viele Prozesse im Arbeitsalltag sind zunehmend maschinen- und

datengetrieben. 56 Prozent der Studienteilnehmer in Deutschland

nutzen automatisierte Prozesse als Maßnahme zur

Produktivitätssteigerung und 49 Prozent setzen sie bei repetitiven

Aufgaben ein. Das entlastet Mitarbeiter und gibt ihnen die

Möglichkeit, sich auf genuin menschliche Fähigkeiten wie

Problemlösung, Kommunikation und Kreativität zu fokussieren – eine

neue Jobkategorie der „Superjobs“ entsteht. Berufsbilder verändern

sich also primär statt durch Maschinen ersetzt zu werden. So rechnen

nur 38 Prozent der weltweiten Befragten mit Stellenstreichungen durch

Automatisierung. Ohne digitale Fähigkeiten wird es aber nicht gehen:

Mit 92 Prozent geben nahezu alle deutschen Befragten an, dass der

Auf- und Ausbau digitaler Skills aller Mitarbeiter von zentraler

Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit ihres jeweiligen Unternehmens

ist. Allerdings würden nur 34 Prozent den Großteil der Belegschaft

aktuell als „digital ready“ bezeichnen.

Fehlende Führungskräfteentwicklung

In einem von permanenter Disruption geprägten Kontext ist die

Unternehmensführung gefordert, die zunehmende Ambiguität und

kurzfristige Veränderungen zu meistern. Führungskräfte-Entwicklung

spielt dabei eine wichtige Rolle. 69 Prozent der Teilnehmer in

Deutschland bestätigen die Wichtigkeit, Führungskräfte auf diese

neuen Herausforderungen vorzubereiten. Aber nur 35 Prozent sehen das

in ihrem Unternehmen auch tatsächlich gegeben.

Angemessene Vergütung ist ein Problem

Die Unternehmen sollen sozial(er) werden und den Mitarbeitern

sinnstiftende Tätigkeiten ermöglichen. Neben der Vergütung spielen

auch flexibilitätsschaffende Maßnahmen wie Home Office eine

Schlüsselrolle für Arbeitnehmer. In Deutschland bieten bereits 84

Prozent der Organisationen solche Maßnahmen an – und damit deutlich

mehr als im globalen Durchschnitt mit 59 Prozent. Mit 16 Prozent ist

die Zahl der deutschen Befragten, die ihre Vergütungsstrategie im

Einklang mit den Organisationszielen und ihren persönlichen Wünschen

sehen, allerdings gering.

Lebenslanges Lernen als wichtigste Herausforderung

In Zeiten des ständigen Wandels ist lebenslanges Lernen

essenziell. Dies ist laut Teilnehmern die wichtigste Herausforderung

unter den Global Human Capital Trends. Noch werden Mitarbeiter aber

nicht ausreichend motiviert, sich neue Fähigkeiten anzueignen: 61

Prozent der Befragten aus Deutschland erhalten dafür keine Anreize –

hier herrscht dringender Nachholbedarf. Zwar bewerten 55 Prozent die

Lernkultur in ihrer Organisation allgemein als gut, allerdings sehen

fast 40 Prozent ihre Trainingsabteilung in der aktuellen Aufstellung

als nicht erfolgreich an.

Möglichkeiten für interne Jobwechsel verbessern

Deutschland hat ein Personalproblem – das wird auch in dieser

Studie deutlich. Zwei Drittel der Studienteilnehmer sehen es als

große Herausforderung, qualifizierte, berufserfahrene Mitarbeiter zu

finden, 52 Prozent geben das für Berufseinsteiger an. Deshalb sollten

Unternehmen den Blick auch nach innen richten und

Mitarbeitermobilität ermöglichen. Die Realität: Für die Hälfte der

deutschen Befragten wäre es derzeit ihrer eigenen Einschätzung nach

leichter, eine neue Tätigkeit in einem anderen Unternehmen zu finden

als im eigenen.

„Die verschiedenen Veränderungen in den Bereichen der Arbeit, der

Arbeitskräfte und in der gesamten Organisation bringen einige

Herausforderungen mit sich. Das lässt sich nicht komplett an die

HR-Abteilung auslagern: Um auf dem Weg zur sozialen Organisation und

zur Zukunft der Arbeit voranzukommen, muss das gesamte Unternehmen

zusammenarbeiten und diese Zukunft gemeinsam gestalten“, folgert

Bohdal-Spiegelhoff.

Die gesamte Studie finden Sie hier zum Download:

www.deloitte.com/de/hctrends2019

Ende

Über Deloitte

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen

Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory

und Consulting für Unternehmen und Institutionen aus allen

Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte

Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von

Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte

herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt

Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen

Herausforderungen. Making an impact that matters – für rund 286.000

Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und

individueller Anspruch zugleich.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited

(„DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft

mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von

Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes

ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und

unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst

keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere

Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf

http://www.deloitte.com/de/UeberUns.

Pressekontakt:

Johanna Maria Müller

Content & Media Manager

Tel: +49 89 29036 8512

E-Mail: jomueller@deloitte.de

Original-Content von: Deloitte, übermittelt durch news aktuell