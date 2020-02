Humanitäre Notlage nach Massenflucht 700.000 Vertriebene nach Kämpfen in Idlib und Aleppo

Nach den neuerlichen Kämpfen in der nordwestsyrischen Region Idlib

verschärft sich nach Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe die humanitäre Situation

für die Zivilbevölkerung. Seit Anfang Dezember 2019 sind rund 700.000 Menschen

innerhalb oder aus den Konfliktgebieten Idlib und Aleppo geflohen. Die Menschen

benötigen dringend Unterkünfte, die winterlichen Verhältnisse vor Ort verstärken

die Notlage. Viele Syrer mussten bereits mehrmals fliehen, haben ihr Hab und Gut

zurückgelassen. Doch es gibt nur wenige Plätze, wo sie bleiben können.

Die UNO-Flüchtlingshilfe, nationaler Partner des UN-Flüchtlingshilfswerk, ruft

daher zu Spenden für die Betroffenen in der Region auf. Der Syrien-Konflikt hat

zu einem Massenexodus geführt, nirgendwo auf der Welt gibt es derzeit so viele

Vertriebene. Über 5,5 Millionen Syrer leben als Flüchtlinge in der Region. Mehr

als sechs Millionen Syrer sind innerhalb des Landes vertrieben.

“Der UNHCR versucht vor Ort, die Menschen in Not zu unterstützen, wo immer sie

sind und über alle verfügbaren Kanäle. Der Bedarf ist enorm, die Kämpfe

erschweren zudem die Hilfsmaßnahmen”, fasst Peter Ruhenstroth-Bauer,

Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, zusammen.

Bestehende Lager und Siedlungen von Binnenvertriebenen sind überfüllt, und die

Unterkünfte werden immer knapper. Viele Schulen und Moscheen sind bereits mit

vertriebenen Familien überfüllt. Der UNHCR stellt dringend benötigte Zelte sowie

andere wichtige Hilfsgüter, einschließlich Decken, zur Verfügung. Damit wird

jedoch nur ein kleiner Teil des Gesamtbedarfs gedeckt, da die jüngsten

Vertreibungen die Kapazitäten überstiegen haben. Es werden dringend mehr

Ressourcen und Mittel benötigt, appelliert die UNO-Flüchtlingshilfe in Bonn.

