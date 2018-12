„In Politik steigt Sensibilität für wachsende Bedeutung seelischer Erkrankungen“ / Psychotherapeutenkammer Hessen: Ermutigende Signale in Koalitionsvereinbarung (FOTO)

Hessens Gesundheitssystem kann in den kommenden fünf Jahrengezielt verbessert werden – nicht nur in eher ländlichen Regionen,sondern auch mit Blick auf eine optimierte Versorgung von Menschenmit einer seelischen Erkrankung. „Inzwischen gehören psychischeErkrankungen zu den häufigsten Ursachen für Krankschreibungen,dauerhafte Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentungen. Deshalb stimmt esuns zuversichtlich, dass diese Herausforderungen in Hessen erkanntund nun im Entwurf des Koalitionsvertrages thematisiert worden sind.Die Sensibilität für die wachsende Bedeutung seelischer Erkrankungenwächst auch in der Landespolitik“, erklärte die Präsidentin derPsychotherapeutenkammer Hessen, Dr. Heike Winter, am Freitag (21.12.) in Wiesbaden.

„Lange Wartezeiten verkürzen und Versorgungslücken schließen“

In diesem Entwurf setzen sich die Koalitionspartner von CDU und

Grünen in Hessen zum Ziel: „Wir werden die Versorgung psychisch

erkrankter Menschen in ihren eigenen vier Wänden verbessern, lange

Wartezeiten verkürzen, Versorgungslücken schließen und die

sozialpsychiatrischen Dienste der Kommunen stärken.“ Wie in Darmstadt

(als Vorbild) sollen gemeinsam mit den Kommunen und den Kostenträgern

landesweit Ansätze entwickelt werden, „bei denen Betroffene und

Angehörige in psychischen Krisen dann beraten werden, wenn andere

Dienste und Beratungsstellen geschlossen sind.“ Dabei werde die

Psychotherapeutenkammer die Landesregierung mit Rat und Tat engagiert

unterstützen: „Wir freuen uns, dass die Koalitionspartner den

bisherigen Gesundheitspakt mit allen relevanten Akteuren des

Gesundheitswesens fortschreiben und dabei künftig auch die

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten einbeziehen wollen. Wie

aus der von der Psychotherapeutenkammer verbreiteten Erklärung weiter

hervorgeht, muss die Bedarfsplanung für die ambulante

Psychotherapie-Versorgung in Hessen zeitnah aktualisiert werden.

„Zahl der Psychotherapie-Praxissitze muss an Bedarf angepasst

werden“

Versorgungslücken gibt es vor allem in ländlichen Regionen wie dem

Odenwaldkreis, dem Schwalm-Eder-Kreis, dem Werra-Meißner-Kreis sowie

dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg. In diesen Regionen müsse die

Planung der Psychotherapie-Praxissitze dringend dem Bedarf angepasst

werden: „Zudem werden wir gemeinsam überlegen, wie regionale

Gesundheitszentren in den Landkreisen künftig mit ambulanten

Psychotherapie-Angeboten gestärkt und vernetzt werden können.“ Die

Koalitionspartner wollen bis zum Ende der Legislaturperiode in jedem

Landkreis ein Gesundheitszentrum in Zusammenarbeit mit

Kassenärztlicher Vereinigung, den Kommunen und den Kostenträgern

etablieren. In diesen Gesundheitszentren sollen alle Akteure und

multiprofessionelle Teams zusammenarbeiten.

Heike Winter: Gute Zusammenarbeit nun mit Grünen fortsetzen

Als Bundesland, in dem die Ausbildung von angehenden

Psychotherapeutinnen und -therapeuten heute schon eine bundesweit

wichtige Rolle spielt, werde sich Hessen im Jahr 2019 auch mit der

bevorstehenden Reform der Psychotherapeutenausbildung befassen

müssen: „Relevante Regelungen für die Zukunft dieser Ausbildung

fallen in die Gesetzgebungskompetenz der Länder.“ Kammerpräsidentin

Dr. Winter dankt dem bisherigen Sozial- und Gesundheitsminister

Stefan Grüttner (CDU) für die jahrelange, vertrauensvolle Kooperation

mit der Psychotherapeutenkammer: „Wir möchten diese gute

Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und

Integration unter neuer Leitung durch die Grünen ab 2019 in der neuen

Legislaturperiode nahtlos fortsetzen.“ Zu den Aufgaben der Kammer

gehören (laut Satzung) „Stellungnahmen zu gesundheitspolitischen

Fragen, Gesetzes- und Versorgungsentwürfen, Gesetzen und

Verordnungen“ sowie das Fördern der Qualitätssicherung im

Gesundheitswesen. Die Psychotherapeutenkammer Hessen

(www.ptk-hessen.de) ist die Selbstverwaltung aller Psychologischen

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und Kinder- und

Jugendlichen-Psychotherapeutinnen und -psychotherapeuten des Landes.

