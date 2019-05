Indiens Christen vor Eskalation der Gewalt schützen / Open Doors fordert nach Wahlsieg der BJP deutliches Signal der Politik (FOTO)

Bei den größten Wahlen der Welt konnten rund 900 MillionenWahlberechtigte in Indien ein neues Parlament bestimmen. Dabei hatdie christenfeindliche hindu-nationalistische BJP unter Narendra Modiihren Wahlsieg von 2014 wiederholt. Unter ihrer Herrschaft hat sichIndien auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors von Rang 28 auf 10verschlechtert und gehört zu den Ländern, in denen es für Christenbesonders gefährlich ist, ihren Glauben zu leben. Die Verfolgung istin den 29 Bundesstaaten unterschiedlich stark, acht von ihnen habenAnti-Bekehrungsgesetze eingeführt, die gegen nicht-Hindu-Religionengerichtet sind.

Während der Wahlsieg der BJP von deutschen Wirtschaftsvertretern

positiv bewertet wird, da sie sich von Modi weiterhin ein „stabiles

und investitionsfreundliches Umfeld“ erhoffen, warnt das Hilfswerk

für verfolgte Christen Open Doors vor einer weiteren Verschlechterung

der Lage für Christen und religiöse Minderheiten. Ein Sprecher von

Open Doors betont: „Seit 2014 haben hinduistische Extremisten ein

Klima des Hasses und der Intoleranz gegenüber den religiösen

Minderheiten Indiens geschaffen, vor allem im Blick auf die

christlichen und muslimischen Gemeinschaften.“

Übergriffe gegen Kirchen und Christen auf Höchststand

Lokale Partner des christlichen Hilfswerkes verzeichneten im

ersten Quartal 2019 bereits 216 christenfeindliche Vorfälle, darunter

zwei Morde, 11 Mordversuche, 45 Attacken auf Christen mit teils

bleibenden Schäden sowie Angriffe auf 18 Gottesdienste mit mehreren

hundert Besuchern. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2014 wurden 147

Gewalttaten gegen Christen registriert. Dies sind nur die an Open

Doors gemeldeten Vorfälle. Ein Partner vor Ort berichtet: „Seitdem

Polizeikräfte vermehrt unter Einfluss der Extremisten stehen, sind

Morddrohungen und physische Gewalt gegen Christen nicht mehr nur in

Dörfern verbreitet, wo oft die Regeln der Dorfältesten über dem

offiziellen Gesetz stehen, sondern auch in Städten.“

Neben der stetigen Zunahme von Gewalt gegen Christen seit 2014

werden religiöse Minderheiten durch Kampagnen zur Zwangsbekehrung zum

hinduistischen Glauben zusätzlich unter Druck gesetzt. Dazu ein

indischer Pastor: „Wir hoffen und beten, dass die internationale

Gemeinschaft den Schutz religiöser Minderheiten gegenüber der

indischen Regierung anspricht. Die könnte die indischen Gesetze und

sogar Klauseln in der Verfassung ändern und so weitere Instrumente

zur Verfolgung von Minderheiten schaffen.“

Der Leiter von Open Doors Deutschland, Markus Rode, sagt: „Deshalb

fordern wir von der neuen Regierung, dass sie die weitverbreitete

Verfolgung von Christen und religiösen Minderheiten sofort

unterbindet. Die Vertreibung von Christen aus ihren Dörfern muss

aufhören, genauso wie die Unterdrückung der großen Anzahl von Dalits,

die sich dem christlichen Glauben zugewendet haben. Die indische

Regierung ist gefordert, die missbräuchliche Anwendung der

Antikonversionsgesetze zu stoppen. Für Open Doors steht an erster

Stelle das Gebet für die verfolgten Christen, um sie in ihrer

Hoffnung zu stärken und dabei zu unterstützen, dass sie auf Gewalt

mit der Botschaft des Friedens reagieren.“

In dem aktuellen Bericht „We–re Indians too: An analysis of

escalating human rights violations against religious minority

communities in India“ gibt Open Doors Hinweise, wie die

internationale Gemeinschaft zur Beendigung der Verfolgung von

Christen und anderen religiösen Minderheiten in Indien beitragen

könnte. Dazu gehören die Schaffung eines internationalen

Überwachungsmechanismus zur Dokumentation von Gewalt, Intoleranz und

Diskriminierung gegenüber den religiösen Minderheiten Indiens sowie

verstärkte Interaktion ausländischer Botschafter mit Parlamentariern

und nationalen Beamten in Bundesstaaten, in denen

Anti-Konversionsgesetze bestehen.

