Industrie 4.0: Besonders deutsche Manager erachten bei Umsetzung gesellschaftliche Verantwortung als relevant

– Rund jede zweite deutsche Führungskraft richtet Industrie

4.0-Entscheidungen nach gesellschaftlichen Fragen aus

– Nahezu 60 Prozent der deutschen Führungskräfte befürchten, dass

heutige Kompetenzen ihrer Mitarbeiter für die Zukunft nicht mehr

ausreichen

Die Dynamik der digitalen Transformation zeigt sich besonders

deutlich beim Thema Industrie 4.0. Abseits von Zukunftsentwürfen und

Prototypen ist der Trend in vielen Bereichen bereits heute Realität.

Bei der Umsetzung von Industrie 4.0 erachten vor allem deutsche

Führungskräfte die Fragen der Auswirkung auf die allgemeine

Öffentlichkeit als relevant. Das ist ein weiteres zentrales Ergebnis

der Deloitte-Studie „Success personified in the Fourth Industrial

Revolution“, bei der insgesamt 2.000 Top-Manager aus 19 Ländern,

darunter 130 aus Deutschland, befragt worden sind.

Für gut ein Drittel der weltweiten Teilnehmer ist

gesellschaftliche Verantwortung das wichtigste Kriterium bei der

Performance-Messung von Industrie 4.0. In Deutschland ist der Anteil

noch höher – hier halten sie 45 Prozent für absolut maßgeblich.

Ähnliches gilt für die Absicht, mit gesellschaftlich relevanten

Aktivitäten im Rahmen der Industrie 4.0-Nutzung neue Ertragsoptionen

zu erschließen: Sehen hier auf internationaler Ebene 46 Prozent gute

Chancen, sind es in Deutschland 50 Prozent.

„Ausschlaggebend für die hohe Bedeutung des sozialen Faktors sind

vor allem Kunden- und Mitarbeitererwartungen, eine sich wandelnde

Unternehmenskultur sowie Ansprüche von Stakeholdern aus Politik, NGOs

etc. Gefordert sind Führungskräfte, die es schaffen, Verantwortung

umzusetzen und zugleich profitabel zu gestalten“, erläutert Thomas

Döbler, Partner und Leiter Manufacturing bei Deloitte.

Auch über ethische Fragen wird in Bezug auf Industrie 4.0 viel

diskutiert: Wo können Maschinen Menschen ersetzen? Wo können

Maschinen zweifelhaft eingesetzt werden. Die Antworten darauf könnten

entscheidend sein. In Deutschland spielt die Frage, ob Wettbewerber

neue Technologien unfair einsetzen könnten, eine geringere Rolle als

international (14% vs. 25%).

Deutsche Manger mit geringem Vertrauen in hiesiges Bildungssystem

Der „War for Talents“, der schon seit einigen Jahren in vollem

Gang ist, ist durch die jüngste Entwicklung noch einmal verstärkt

worden. Als größte Herausforderung bei der Frage, die Belegschaft auf

Industrie 4.0 vorzubereiten, sehen Verantwortliche die Tatsache, dass

die derzeitigen Kompetenzen ihrer Mitarbeiter die zukünftigen nicht

mehr abdecken werden – deutsche Führungskräfte sogar deutlicher als

ihre internationalen Kollegen (58% vs. 55%). 49 Prozent der deutschen

Manager sehen sogar schon heute mangelndes Fachwissen – ebenso drei

Prozent mehr als bei allen Befragten (46%).

Auch bei der Frage, die Mitarbeiter auf die neuen

Herausforderungen einzustellen, sind Führungskräfte hierzulande

besonders skeptisch: 42 Prozent gaben an, dass Fortbildungen zu

diesem Thema zumeist unzureichend sind – wiederum drei Prozent mehr

als bei ihren internationalen Kollegen. Gleichzeitig vertrauen

hierbei nur 41 Prozent der deutschen Manager dem öffentlichen

Bildungswesen (43% bei allen Befragten). „Bei vielen Führungskräften

bestehen Zweifel, dass Schulen und Universitäten mit dem rasanten

Tempo des technischen Wandels Schritt halten und zukünftige

Mitarbeiter optimal auf die Arbeitswelt von morgen vorbereiten

können. Team- und projektbezogene Initiativen sowie eine möglichst

frühe Heranführung an Industrie 4.0-Technologien können geeignete

Mittel für Unternehmen sein, diesem zu entgegnen“, erläutert Döbler.

