Arbeiterinnen und Arbeiter des russischen Automobilkonzerns GAZ fahren von Russland nach Deutschland, um den Konzern von US-Sanktionen zu befreien / #SaveGAZ (FOTO)

Ein Dutzend Arbeiterinnen und Arbeiter destraditionsreichen russischen Automobilherstellers GAZ fuhr mit denFahrzeugmodellen GAZelle NEXT über 4.000 km von Nischni Nowgorod in diewestdeutsche Stadt Düren zu einem Treffen der Arbeitsgruppe Automobilindustrieder IndustriALL Global Union. Ziel war es, auf die durch unfaire undwillkürliche US-Sanktionen hervorgerufene Notlage, in der sich die weltweiteArbeiterschaft der Automobilbranche befindet, aufmerksam zu machen.

– GAZ-Arbeiterinnen und Arbeiter wandten sich an globale

Automobilgewerkschaften und lenkten Aufmerksamkeit auf die von

US-Sanktionen hervorgerufene Notlage, in der sich die weltweite

Arbeiterschaft der Automobilbranche befindet

– Aufgrund derUS-Sanktionen sind bei GAZ 40.000 Arbeitsplätze in

Gefahr

– Durch zerstörte internationale Geschäftspartnerschaften

beeinträchtigen die Sanktionen weltweit 600.000 Menschen

Im Zuge des Treffens der Arbeitsgruppe Automobilindustrie der IndustriALL Global

Union wurde eine Resolution erarbeitet, welche die verheerenden Auswirkungen der

Sanktionen auf Zehntausende GAZ-Arbeiterinnen und Arbeiter verurteilt. Darüber

hinaus wurden die involvierten Interessensgruppen dazu aufgerufen, bei der

Lösungsfindung die Bedürfnisse der russischen und der weltweiten Arbeiterschaft

zu berücksichtigen. Evgeny Morozov, Vorsitzender des Betriebsrats der

GAZ-Gruppe, erklärte: “Wir haben in unseren GAZelle-NEXT-Minivans über 4.000

Kilometer von Nischni Nowgorod nach Düren zurückgelegt. Wir haben die negativen

Auswirkungen der Sanktionen auf die globale Automobilindustrie vor den

Gewerkschaftsführerinnen und -führern sowie der breiten europäischen

Öffentlichkeit klar dargelegt. Die einfache Arbeiterschaft sollte nicht ins

Visier der Sanktionen geraten.” Sergey Solodov, GAZ-Gewerkschaftsvorsitzender,

hielt bei dem Treffen eine Rede und beantwortete offene Fragen der Delegierten.

In seiner Rede schnitt er die GAZ-Unternehmensgeschichte an und gab einen

Überblick über die momentane Situation sowie die wirtschaftlichen und sozialen

Auswirkungen der potenziellen Sanktionen. Am Rande der Veranstaltung traf sich

die #SaveGAZ-Delegation mit Vertreterinnen und Vertretern von US-Gewerkschaften,

lud diese zu einem Besuch des GAZ-Werks in Nischni Nowgorod ein und übergab

ihnen Briefe, die an relevante Akteurinnen und Akteure der US-Gewerkschaften und

Hersteller adressiert waren. GAZ arbeitet seit jeher eng mit internationalen

Geschäftspartnern zusammen. Das ursprünglich als Gorki-Automobilwerk gegründete

Unternehmen wurde in Zusammenarbeit mit Henry Ford, einem der Gründerväter der

modernen Automobilindustrie, aufgebaut. In jüngerer Vergangenheit ging GAZ

geschäftliche Partnerschaften mit General Motors und Chrysler ein. Darüber

hinaus errichtete das Unternehmen Fertigungslinien für Volkswagen und Daimler.

Die Auswirkungen der potenziellen Sanktionen reichen weit über GAZ hinaus.

Mehrere langjährige Lieferanten und Geschäftspartner waren aufgrund der

US-Sanktionen gezwungen, ihre Zusammenarbeit mit dem russischen

Automobilhersteller zu beenden. Die Kundgebungsroute führte durch die

Heimatstädte einiger dieser Geschäftspartner in Polen, Tschechien, Österreich

und Deutschland, sowie durch Hochburgen der Automobilherstellung wie Ingolstadt

und Stuttgart. In Wien überreichten GAZ-Arbeiterinnen und Arbeiter der

US-Botschaft ihr Ersuchen um Aufhebung der Sanktionen. Die USA verhängten im

April 2018 Sanktionen gegen die GAZ-Gruppe. Das Finanzministerium der USA

verschob die Entscheidung über die Aufhebung der Sanktionen seitdem mehrmals und

weitete die Frist zuletzt auf 31. März 2020 aus.

Folgen Sie der #SaveGAZ-Bewegung in den sozialen Medien:

https://twitter.com/fromrussia4gaz/ https://www.instagram.com/fromrussiaforgaz/

Informationen für Redakteurinnen und Redakteure

GAZ-Arbeiterinnen und Arbeiter kämpfen seit Beginn aktiv für das Fortbestehen

ihres Werkes. Dieses Jahr appellierten sie mit Demonstrationen vor der

US-Botschaft sowie dem Sitz des US-Botschafters in Moskau an die US-Regierung,

die Sanktionen gegen die GAZ-Arbeiterinnen und Arbeiter aufzuheben. (Klicken Sie

hier, um das Video zu sehen: https://youtu.be/kSytQj1H7vY)

Seit April 2019 bringen über soziale Medien organisierte #SaveGAZ-Flashmobs

Menschen, denen die Zukunft von GAZ am Herzen liegt, zusammen. Die russische

Gewerkschaft für die Automobilindustrie sowie für Agrarmaschinenbedienerinnen

und -bediener wandte sich zugunsten der GAZ-Arbeiterinnen und Arbeiter an die

IndustriALL Global Union: http://ots.de/8Vpiy2

Junge Arbeiterinnen und Arbeiter demonstrieren mit einem selbstgefilmten

Rap-Video im zur GAZ-Gruppe gehörigen Motorenwerk Jaroslawl gegen die

Sanktionen: https://youtu.be/IRK0mibI_Dc

Pressekontakt:

Evgeny Morozov, MorozovEIv@gaz.ru

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139564/4467689

OTS: GAZ Workers Council

Original-Content von: GAZ Workers Council, übermittelt durch news aktuell