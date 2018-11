Innovative Konzepte für attraktive Arbeitsbedingungen in der Pflege beim 7. Hessischen bpa-Fachkongress in Bad Homburg

Mit dem Kind zur Arbeit – wie moderne

Arbeitsbedingungen Fachkräfte binden können.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Integration

internationaler Pflegefachkräfte oder moderne digitale

Weiterbildungsangebote: Private Pflegeunternehmen in Hessen setzen

zunehmend innovative Konzepte ein, um ihre Teams zu entlasten und

Arbeitsbedingungen eng an den Bedürfnissen von Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern auszurichten. Mitgliedsunternehmen des Bundesverbands

privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) und Partner des

Verbandes stellen diese Konzepte beim 7. Hessischen bpa-Fachkongress

in Bad Homburg praxisnah vor.

bpa-Präsident Bernd Meurer und der Präsident des bpa

Arbeitgeberverbandes und frühere Bundeswirtschaftsminister Rainer

Brüderle ordnen zuvor die geplanten pflegepolitischen

Weichenstellungen angesichts der aktuellen Debatte zu den

Arbeitsbedingungen in der Pflege ein.

Wir laden Sie herzlich ein, den

7. Hessischen bpa-Fachkongress Pflege „Von den Besten lernen!“ am

8. November 2018 ab 10 Uhr im Kurhaus Bad Homburg (Louisenstraße 58)

zu besuchen und dort Ansprechpartner aus Politik, Wissenschaft und

Pflegepraxis zu vielen interessanten Themen zu finden. Einen

Tagesablauf finden Sie auf der bpa-Website im Bereich der

Landesgruppe Hessen. Am Rande des Kongresstages sind jederzeit

Gespräche mit Referenten, bpa-Vertretern und Praktikern aus der

Pflege möglich. Gerne können Sie uns entsprechende Themenwünsche auch

vorab mitteilen.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)

bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über

1.200 in Hessen) die größte Interessenvertretung privater Anbieter

sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der

ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und

der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund

305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe

www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das

investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.

