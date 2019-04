„Integration ist eine Zweibahnstraße“: CARE weitet Integrationsprojekt KIWI auf Grundschulen aus/Lehrmaterialien für Integrationsförderung und interkulturelles Lernen in der KIWI kids-Box

Die Hilfsorganisation CARE baut ihr

Integrationsprojekt KIWI – „Kinder und Jugendliche Willkommen“ weiter

aus und bietet mit „KIWI kids“ nun auch Unterstützung bei der

Integrationsförderung in Grundschulen an.

Speziell für den Einsatz an Grundschulen hat CARE die „KIWI

kids-Box“ entwickelt, die altersgerechtes und praxiserprobtes

Unterrichtsmaterial beinhaltet. Damit soll besonders

interkulturelles, soziales und globales Lernen unterstützt werden. Im

Vordergrund stehen dabei Übungen, die die Schülerinnen und Schüler

zum Mitgestalten und Selbermachen anregen. Dazu greift KIWI die

kulturellen Schätze der Kinder und ihrer Familien auf und teilt sie

mit der Schul- und Klassengemeinschaft.

Zum Einsatz der KIWI kids-Box kommen eine Kinder-Weltkarte, Spiele

und Mitmachübungen sowie der „KIWI“-Vogel, das Maskottchen des

Projekts. Mit Teamaufgaben und Kooperationsspielen stärkt KIWI die

Klassen- und Schulgemeinschaft und fördert damit schulische

Integration. Zudem können die Kinder auch eigene Ideen einbringen:

Mit bis zu 250 Euro fördert CARE schulische Ideen vom YouTube-Kanal

zur Leseecke, um Mädchen und Jungs selbst entscheiden zu lassen, wie

sie Integration an ihrer Schule gestalten wollen. KIWI kids startet

nun mit den ersten Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte in

Bayern, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. KIWI kids wird von der

„Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ finanziell gefördert, die

auch das KIWI-Projekt an Sekundarschulen mitfinanziert hatte.

Hintergrund: KIWI steht für Kultur, Interkulturelles Lernen, Werte

und Initiative und umfasst neben Lehrerfortbildungen und einem

umfangreichen, praxiserprobten Materialordner für den Unterricht auch

Schülerworkshops und die finanzielle Förderung von Schulprojekten.

Mittlerweile besteht das KIWI-Projekt im vierten Jahr und

erreichte bislang deutschlandweit rund 1300 Lehrkräfte an rund 450

Schulen. KIWI richtet sich bewusst sowohl an Kinder und Jugendliche

mit als auch ohne Migrationsgeschichte, um die Klassen- und

Schulgemeinschaft zu stärken. Dabei nutzt CARE seine langjährigen

Erfahrungen in der Jugend- und Friedensarbeit auf dem Balkan, die

Vorbild für das 2016 gestartete KIWI-Projekt in Deutschland war. CARE

wird KIWI auch in den nächsten Jahren bundesweit anbieten. Die

Teilnahme ist für Schulen und deren Lehrkräfte kostenfrei.

