Internationaler Tag der Menschenrechte 2019 / Aktionsbündnis gegen AIDS veröffentlicht Videos zu HIV und Menschenrechten (VIDEO)

Es war Jonathan Mann, der Leiter des ersten WHO AIDS Programmes,

der 1987 die Einhaltung der Menschenrechte in den Mittelpunkt der globalen

HIV-Bewältigung stellte. Der Stigmatisierung, Diskriminierung und der

Kriminalisierung von Menschen mit HIV muss durch die konsequente Einhaltung der

Menschenrechte entgegnet werden. Nur so kann die Aids Epidemie bewältigt werden.

Menschenrechte sind somit, so die logische Schlussfolgerung, in den Mittelpunkt

aller HIV-Programme zu stellen.

“Dieser Ansatz war damals revolutionär, er war nie unumstritten und ist auch

heute noch, global betrachtet, eher utopisches Postulat, denn Bezeichnung der

Realität”, sagt Klaus Koch, Sprecher des Aktionsbündnis gegen AIDS. “Unsere

Videointerviews mit HIV-positiven Menschen aus der Ukraine, aus Kenia und aus

den Philippinen zeigen, wie viele Menschen auch heute noch vom Zugang zu

Versorgungssystemen ausgeschlossen sind und wie katastrophal sich die Verletzung

grundlegender Menschenrechte auswirkt. Daher ist es gut, dass der Globale Fonds

und UNAIDS ihre Arbeit auf menschenrechtsbasierte Grundprinzipien aufbauen.”,

ergänzt Koch.

“Neuere politische Entwicklungen, staatlicher Isolationismus, Tendenzen der

Entsolidarisierung und des Rechtspopulismus stellen auf Menschenrechten

basierenden Argumentationen zunehmend in Frage. Dass dies für Menschen mit HIV,

Tuberkulose und Malaria auch auf globaler Ebene sehr konkrete Auswirkungen hat,

verdeutlichen die Interviews eindrücklich. Was für viele lange Jahre als

unumstößlich wahrgenommen wurde, gilt es heute zu verteidigen”, sagt Sylvia

Urban, Sprecherin des Aktionsbündnis gegen AIDS

Wie sehr die Einhaltung und Verteidigung von Menschenrechten in der HIV Arbeit

relevant sind zeigen die Interviews:

– Anton Basenko aus der Ukraine spricht über seine Situation als

Drogengebrauchender in der Ukraine und welchen Unterschied es macht,

wenn Substitutionsprogramme durchgesetzt werden. Siehe:

https://www.youtube.com/watch?v=W74swaqsrJI

– Maurine Murenga, HIV-positive Mutter aus Kenia, verdeutlicht die

Bedeutung des Zugangs von Medikamenten zur Behandlung und Prävention

von HIV und Malaria. Siehe:

https://www.youtube.com/watch?v=5VRqcUtnPV0&t=56s

– Jeffry Acaba spricht über die Lebensrealität Schwuler und

anderer LGBTI Communities in Asien und die tödlichen Auswirkungen des

Drogenkriegs auf den Philippinen. Siehe:

https://www.youtube.com/watch?v=AC2uJn_hqoo

Wir bedanken uns bei unseren Interviewpartnern für die Bereitschaft sehr

persönlich aus ihrem Leben zu berichten und bei dem Global Fund Advocates

Netzwerk (GFAN) für die erwiesene Hilfestellung!

Die Interviews können kostenlos heruntergeladen werden:

www.aids-kampagne.de/materialien/mediathek/hiv-und-menschenrecht

