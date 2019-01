Jetzt bewerben und Kinderrechte stärken / Ausschreibung des 21. Kindernothilfe-Medienpreises

Die Kindernothilfe ruft zur Teilnahme am 21.

Medienpreis „Kinderrechte in der Einen Welt“ auf. Bis zum 31. Mai

2019 können hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten Beiträge

zum Thema Kinderrechte und deren Verletzungen einreichen. Eine

unabhängige Jury vergibt den Medienpreis in den Kategorien TV,

Hörfunk und Print/Online. Darüber hinaus verleiht eine Kinderjury

ihren eigenen Preis.

Ab sofort können sich hauptberufliche Journalisten und Autoren,

die im Jahr 2018 einen Beitrag zum Thema Kinderrechte und

Kindesrechtsverletzungen im deutschsprachigen Raum erstveröffentlicht

haben, um den Medienpreis der Kindernothilfe bewerben. Eine

unabhängige, hochkarätig besetzte Fachjury entscheidet über

Nominierungen und Preisträger. Für den Preis der Kinderjury

nominieren Mädchen und Jungen zwischen neun und elf Jahren Beiträge

aus TV, Hörfunk und Print/Online, die sich explizit an Kinder und

Jugendliche richten.

Nicht zulässig sind fiktionale Arbeiten sowie Berichte über

Projekte oder Personen, die von der Kindernothilfe unterstützt

werden. Verliehen wird der 21. Medienpreis „Kinderrechte in der Einen

Welt“ im November 2019. Das Preisgeld in Höhe von jeweils 2.500 Euro

wird von Unterstützern der Kindernothilfe zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen rund um den Medienpreis finden Sie unter:

www.kindernothilfe.de/medienpreis

Pressekontakt:

Angelika Böhling, Pressesprecherin

Angelika.Boehling@kindernothilfe.de

Tel.: 0203.7789-230

mobil: 0178.8808013

Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell