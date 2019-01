Jetzt neu erschienen! OECKL.Deutschland 2019 – Buch plus OECKL.Online

Politik 2018: Landtagswahlen in Bayern und Hessen

Politisch bestimmende Themen waren in Deutschland die beiden Landtagswahlen in Bayern und Hessen vom Oktober 2018. Massive Stimmenverluste bei der CDU/CSU und SPD, Zugewinne bei den Grünen und das Erstarken der AfD mit ihrer Präsenz in mittlerweile allen 16 Landtagen seit 2014 sind die allgemeinen Trends im Parteiengefüge. Der neu gewählte hessische Landtag konstituiert sich am 18. Januar 2019. Alle Personelle Änderungen zu den Wahlen z.B. mit Fraktions- und Ausschusszugehörigkeiten, sind im Abschnitt „A. Politik“ und „B. Länder“ im Detail erfasst.

Umwelt, Digitales, Wirtschaft

Beherrschend waren 2018 Umweltthemen, z.B. die Proteste gegen Braunkohleförderung im Hambacher Forst (Stichwort: BUND e.V. und die sog. „Kohlekommission“), der Kampf gegen die Verschmutzung der Weltmeere mit Plastik, Bioenergie und Überwachung der Umweltradioaktivität und des Strahlenschutzes(Orange Ocean, spezielle Ansprechpartner im Bundesamt für Strahlenschutz BfS). Die deutsche Regierung bemüht sich verstärkt, die Digitalisierung voranzutreiben (der Digitalrat als Beratungsgremium der Bundesregierung und der Verband digitale Gesundheit e.V. VdigG/s.E. „Wirtschaft“). In diesem Abschnitt wurde ebenfalls der Verband BUY LOCAL e.V. ergänzt. Er setzt sich als bundesweiter Zusammenschluss für Händler und Handwerker inhabergeführte Unternehmen ein und verleiht für ihre Qualitätsstandards ein orangenes Siegel. Als deutsche Mitglieder der International Association of Ports and Harbours IAPH/Internationaler Verband der Seehäfen werden bremenports GmbH & Co.KG, Brunsbüttel Ports GmbH, Hamburg Port Authority AdöR und die JadeWeserPort RealisierungsGmbh & Co.KG neu gelistet.

Bürgerschaftliches Engagement

Verschiedene gesellschaftliche Gruppen verschaffen sich organisiertes Gehör: Gegen Rassismus wendet sich der Verband neue deutsche organisationen mit 100 Mitgliedsverbänden. Die Bürgerbewegung Finanzwende e.V. ist ein Partner von Finance Watch in Brüssel – kritische Geld- und Wirtschaftsexperten beobachten die Finanzindustrie. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen BAGSO vereint neu aufgenommene Institutionen unter ihrem Dach: die DENISS e.V. (Senior-Studierende), GesundheitsAkademie e.V. und den Dachverband Lesben und Alter e.V.

Medien

Bei führenden Printmedien, wie Spiegel, Zeit, Stern und auch der Frankfurter Rundschau, sind in den Chefredaktionen für 2019 zukunftsweisende strukturelle und personelle Veränderungen geplant. Beim Spiegel soll Print und Online enger miteinander verzahnt, der Wandel ins Digitalzeitalter tatkräftig beschritten werden. Auch werden die Aufgaben von Redaktionen zunehmend gebündelt, z.B. bei der 2018 gegründeten RND Berlin GmbH Hauptstadtredaktion. Eine neue Überschrift „Medienhäuser und Zentralredaktionen“ im Abschnitt „K. Medien und Kommunikation“ macht dies mit weiteren Einträgen deutlich.

Bildung, Wissenschaft und Kultur

Ebenfalls verstärken in der Forschung Netzwerker ihre Zusammenarbeit: im Jahr 2018 entstanden die Hochschule Bayern – The Bavarian Universities of Applied Sciences e.V., die Europäische Hochschulallianz ARQUS und das aufgenommene Institut für Verbundstudien der Fachhochschulen in NRW.

Das DIPF – Leibniz Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation hat einen neuen Namen und ein neues Zuhause, der Bund bewilligte 10,0 Mio. EUR für die geplante Stiftung House of One – Bet- und Lehrhaus in Berlin, ein neues Opernstudio wurde in NRW gegründet, und die Geschäftsstelle des Bauhaus Verbundes 2019 in Weimar freut sich auf das anstehende Jubiläum.

