Jobbörse für Geflüchtete und ausländische Arbeitssuchende / Zahlreiche namhafte Aussteller bei Europas größter Berufsmesse für Zuwanderer mit Bleibeperspektive am 28. Januar im Estrel Berlin (FOTO)

Am 28. Januar findet im Estrel Berlin erneut die „Jobbörse fürGeflüchtete und ausländische Arbeitssuchende“ statt. Die in ihrer Artgrößte Berufs- und Ausbildungsmesse in Europa, die von derBundesagentur für Arbeit und dem Estrel Berlin veranstaltet wird,soll auch im vierten Jahr ihres Bestehens Zuwanderern mitBleibeperspektive die Stellen- und Ausbildungsplatzsuche erleichtern.

In diesem Jahr spricht die Jobbörse nicht nur gezielt Geflüchtete

und Migranten an, sondern ist auch für arbeitssuchende Menschen aus

der EU und Drittstaaten geöffnet. Insgesamt werden 4.000 Besucher

erwartet; 180 Aussteller haben sich für die Jobbörse angemeldet,

darunter namhafte Unternehmen wie Ingram Micro, Deutsche Post AG,

Deutsche Bahn AG, Zalando, Amazon sowie GLS Logistics Systems.

Zusätzlich haben die Aussteller neben ihrer Präsenz auf der

Jobbörse die Möglichkeit an einer virtuellen Messe teilzunehmen: Der

„European Online Job Day“ wird von der Agentur für Arbeit Berlin Süd

in Kooperation mit EURES (EURopeanEmploymentServices), dem

europäischen Internetportal zur beruflichen Mobilität der

Europäischen Kommission, organisiert. Hier können Arbeitgeber und

Bewerber ortsunabhängig online miteinander in Kontakt treten.

Interessierte Unternehmen können so zusätzlich zu den persönlichen

Bewerberkontakten vor Ort im Estrel Berlin auch europaweit ihr

Unternehmen präsentieren und nach geeigneten Arbeitskräften suchen.

Die Schirmherrschaft der „Jobbörse für Geflüchtete und

ausländische Arbeitssuchende“ übernehmen in diesem Jahr

Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, Beauftragte der

Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, und

Detlef Scheele, Vorsitzender des Vorstandes der Bundesagentur für

Arbeit. Annette Widmann-Mauz: „Arbeit ist einer der wichtigsten

Integrationsmotoren. Und wenn alle Menschen ihre Potenziale voll

einbringen können, kommt das dem ganzen Land zugute. Viele

Geflüchtete haben mittlerweile eine Arbeit oder Ausbildung gefunden –

das ist ein gutes Signal. Die Integrationsarbeit, die viele

Arbeitgeber und Ehrenamtliche bis heute geleistet haben und 2019

kraftvoll fortsetzen, hat dazu einen entscheidenden Beitrag

geleistet. Deshalb bin ich gerne Schirmherrin der größten Jobbörse

für Migrantinnen und Migranten in Europa.“ Detlef Scheele fügt hinzu:

„Die Unternehmen in Deutschland sind auf der Suche nach

Arbeitskräften. Das ist eine große Chance für geflüchtete Menschen,

hier eine Ausbildung oder einen Job zu finden und sich so ein neues

Leben aufzubauen. Ich freue mich über die hohe Resonanz von Besuchern

und Ausstellern. Das zeigt, dass beide Seiten diese Chance ergreifen.

Aber auch die Fachkräfte aus dem europäischen Ausland sind

unverzichtbar, um den Personalbedarf der Wirtschaft in Deutschland zu

decken. Deshalb haben wir die Messe erstmals auch für Fachkräfte aus

der EU und den Drittstaaten geöffnet. Hier bringen wir die Bewerber

und die Unternehmen zusammen und schlagen eine weitere Brücke

zwischen Arbeitssuchenden und Arbeitgebern.“

Staatsministerin Annette Widmann-Mauz und Detlef Scheele werden

bei der Eröffnung am 28. Januar vor Ort sein. Zu den Unterstützern

der Jobbörse gehören zudem die IHK Berlin sowie Berlin Partner.

Jobbörse für Geflüchtete und ausländische Arbeitssuchende

Montag, 28. Januar 2019, von 10 bis 16 Uhr

Estrel Berlin, Sonnenallee 225, 12057 Berlin

Infos unter www.jobboerse-estrel.de

