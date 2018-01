Jobsuche im Januar: München und Düsseldorf punkten, während die Hauptstadt schwächelt

Bayern bietet den derzeit attraktivsten

Arbeitsmarkt auf Länder- und Städte-Ebene – Dies geht aus einer neuen

Arbeitsmarktstudie der Job-Suchmaschine www.adzuna.de hervor.

Bewerber sollten sich demnach auf die Landeshauptstadt München

konzentrieren, wo die Konkurrenz um offene Stellen bundesweit am

niedrigsten ist. In Berlin kommen hingegen fünfmal so viele Bewerber

wie in München auf eine Stelle. Düsseldorf schafft es als beste Stadt

im Ruhrgebiet auf Platz 4 im Ranking.

Für die Studie, die regelmäßig zu Jahresbeginn von Adzuna

durchgeführt wird, wurden die 20 bevölkerungsstärksten Städte

Deutschlands anhand deren Wettbewerbsintensität analysiert. Dabei

wurde Adzunas Index von über 650.000 aktuellen Stellenanzeigen mit

den Dezember-Arbeitslosenzahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA)

verglichen, um die Wettbewerbssituation in jedem lokalen Arbeitsmarkt

zu bestimmen.

Top 10 Städte

Laut Adzuna-Studie ist Bayern das Bundesland mit den besten

Jobchancen. Mit nur 1,72 Arbeitslosen pro offener Stelle besteht

weniger Konkurrenz um einen Arbeitsplatz verglichen mit jedem anderen

Bundesland. Damit hängt Bayern den Vorjahressieger Baden-Württemberg

ab, hier kommen aktuell zwei Arbeitslose auf eine offene Stelle.

Die Landeshauptstadt München ist mit nur 0,87 Arbeitslosen pro

Stelle der Spitzenreiter im bundesweiten Städte Ranking. Aktuell

finden sich knapp 5.000 mehr offene Stellen als Arbeitslose in der

bayerischen Landeshauptstadt, was in München ausgezeichnete

Jobchancen verspricht. Mit 37.595 offenen Stellen ist München zudem

die Stadt mit dem größten Jobangebot in ganz Deutschland.

Einen ebenso attraktiven Arbeitsmarkt bietet Stuttgart (0,90).

Frankfurt folgt mit etwas Abstand und 1,10 Arbeitslosen pro offener

Stelle. Daneben schafft es Düsseldorf (1,62) in die Top 5 und ist

somit die Stadt mit den besten Jobchancen in Nordrhein-Westfalen.

Hamburg folgt hingegen erst auf Platz 6 (2,28). Im Vergleich zum

Spitzenreiter München waren hier im Dezember doppelt so viele

Arbeitslose gemeldet, was sich auf dessen Position im Ranking

auswirkt.

Flop 10 Städte

Duisburg ist laut Adzuna Ranking die Großstadt mit dem

schwierigsten Arbeitsmarkt im Januar. Hier kämpfen im Schnitt 12,25

Arbeitslose um eine Stelle – 14 mal so viel Konkurrenz verglichen mit

dem Spitzenreiter München.

Die Situation auf den benachbarten Arbeitsmärkten in

Nordrhein-Westfalen zeichnet ein ebenso schwieriges Bild für die

Jobsuche. Dabei bilden Bochum (8,69), Dortmund (7,27), Wuppertal

(7,07) und Essen (6,64) die Top 5 der Flop Städte mit den

konkurrenzstärksten Arbeitsmärkten im Januar.

Berlin taucht ebenso nur in den Flop 10 auf. Mit 4,51 Bewerbern

pro offener Stelle ist der Wettbewerb hier um ein Vielfaches höher im

Vergleich zu anderen deutschen Metropolen. Auffällig ist, dass in

Berlin fünfmal so viele Arbeitslose wie in München gemeldet sind,

jedoch in Relation zur Bevölkerung sowie Stadtgröße weit weniger

Stellen ausgeschrieben werden.

Inja Schneider, Country Manager Deutschland bei Adzuna

kommentiert: „Januar gilt als Hauptsaison für die Personalsuche,

indem wir stets einen Anstieg von offenen Stellen verzeichnen. So

konnten wir in den vergangenen Jahren bis zu 100.000 zusätzliche

Stellenausschreibungen beobachten, was für Bewerber sehr

vielversprechend sein kann.“

Sie fügt hinzu: „Der Wettbewerb der einzelnen Arbeitsmärkte

variiert unterdessen jedoch enorm. Hier soll unsere Studie

Orientierung geben und kann insbesondere für Bewerber, die einen

Städtewechsel in Erwägung ziehen, alternative Arbeitsorte aufzeigen

bzw. als Inspiration dienen.“

Datentabellen:

Arbeitslose pro offener Stelle – Top Städte:

1. München: 0.87

2. Stuttgart: 0.90

3. Frankfurt am Main: 1.10

4. Düsseldorf: 1.62

5. Nürnberg: 2.03

6. Hamburg: 2.28

7. Bonn: 2.88

8. Dresden: 2.95

9. Köln: 3.32

10. Münster: 3.52

Arbeitslose pro offener Stelle – Flop Städte:

1. Duisburg: 12.25

2. Bochum: 8.69

3. Dortmund: 7.27

4. Wuppertal: 7.07

5. Essen: 6.64

6. Hannover: 6.60

7. Bielefeld: 5.57

8. Bremen: 4.71

9. Berlin: 4.51

10. Leipzig: 3.93

Offene Stellen (Adzuna) Jan 2018: Top Städte

1. München: 37,595

2. Stuttgart: 16,008

3. Frankfurt am Main: 20,106

4. Düsseldorf: 14,221

5. Nürnberg: 7,803

6. Hamburg: 28,908

7. Bonn: 3,801

8. Dresden: 6,010

9. Köln: 13,953

10. Münster: 2,351

Offene Stellen (Adzuna) Jan 2018: Flop Städte

1. Duisburg: 2,402

2. Bochum: 1,985

3. Dortmund: 4,335

4. Wuppertal: 2,199

5. Essen: 4,817

6. Hannover: 6,342

7. Bielefeld: 2,343

8. Bremen: 5,792

9. Berlin: 35,343

10. Leipzig: 5,328

Gemeldete Arbeitslose (BA) Dez 2017: Top Städte

1. München: 32,755

2. Stuttgart: 14,484

3. Frankfurt am Main: 22,108

4. Düsseldorf: 23,017

5. Nürnberg: 15,842

6. Hamburg: 65,922

7. Bonn: 10,929

8. Dresden: 17,720

9. Köln: 46,310

10. Münster: 8,270

Gemeldete Arbeitslose (BA) Dez 2017: Flop Städte

1. Duisburg: 29,415

2. Bochum: 17,252

3. Dortmund: 31,498

4. Wuppertal: 15,537

5. Essen: 31,967

6. Hannover: 41,881

7. Bielefeld: 13,062

8. Bremen: 27,275

9. Berlin: 159,572

10. Leipzig: 20,921

Pressekontakt:

Inja@adzuna.com

Original-Content von: Adhunter Ltd, übermittelt durch news aktuell