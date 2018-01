Göring-Eckardt nach Hochwasserstudie: Kritik an Sondierern und Aufgabe von Klimaschutzzielen

Angesichts der Hochwasserstudie des

Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung hat die

Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt,

CDU/CSU und SPD scharf kritisiert.

Im Inforadio verwies die Politikerin am Donnerstag auf die

Sondierungsgespräche. Dabei hatten Union und SPD festgestellt, dass

die Klimaschutzziele für 2020 nicht mehr erreichbar seien.

„Wenn ich mir anschaue, was die Große Koalition jetzt da

veranstaltet… Die erste Nachricht, die wir alle bekommen haben aus

dem großen Stillschweigen, was angeblich verabredet wurde, war, dass

die Klimaschutzziele abgesagt worden sind. Das finde ich schon ein

riesiges Problem, und zwar nicht nur, weil ich eine Grüne bin,

sondern weil das eine Existenzfrage ist.“

Bei den Sondierungsgesprächen gebe es viel Klein-Klein und wenig

Zukunftsperspektive, so Göring-Eckardt.

Vor der Fraktionsklausur der Grünen und der Neuwahl der Partei-

und Fraktionsvorsitzenden stellte die Politikerin klar, es gehe nicht

um die Einhaltung von Parteiprinzipien. Man habe in der

Bundestagsfraktion auch schon Führungen gehabt, die nur aus

Reapolitikern bestanden haben.

Der scheidende Parteivositzende Cem Özdemir werde weiterhin eine

wichtige Rolle in der Partei spielen, so Göring-Eckardt. „Mir geht es

darum, dass er nach wie vor seine Stimme für die Grünen erhebt. Das,

was er besonders gut kann, Leute zu erreichen, die sonst nicht

erreicht werden können, gerade in den außenpolitischen Fragen, in den

wirtschaftspolitischen Fragen für uns zu sprechen, und das wird auch

gelingen.“

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin- Brandenburg

INFOradio

Chef / Chefin vom Dienst

Tel.: 030 – 97993 – 37400

Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell