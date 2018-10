Joschka Fischer beim Rhodes Forum: Gegenpol zu Multilateralismus ist Nationalismus (FOTO)

In Anbetracht gegenwärtiger Ereignisse wie dem BREXIT und demAbwenden der USA gegenüber europäischer Verbündeter erinnert derfrühere Außenminister Joschka Fischer während dem Rhodes Forum an dieGründungsidee der EU: „Nach dem zweiten Weltkrieg, und um demNationalismus global und innenpolitisch ein Ende zu bereiten, war dieKooperation und Integration der europäischen Staaten zu einer Unioneine multilaterales Friedensidee, welche auch in Zukunft bestandhaben wird.“

Multilateralismus basiere auf gemeinsamen Werten und Interessen

und sei nicht mit Außenpolitik zu verwechseln. So sei die

Intervention Russlands in Russland um die dortige Regierung zu

unterstützen kein Beitrag zum Multilateralismus. Ein gemeinsamer

globaler Wert sei zum Beispiel Friedenserhaltung und das Aufhalten

des Klimawandels.

Internet und Kommunikation seien die Treiber der heutigen globalen

Gesellschaft und werden in Zukunft einen immer größeren Einfluss auf

die Entwicklung der Weltgemeinschaft haben.

Auch der Geschäftsführer des Forschungsinstituts Dialog der

Zivilisationen (DOC) Jean-Christophe Bas meint, die Botschaft der

diesjährigen Teilnehmer des Rhodes Forum sei klar: „Jeder Versuch

Multilateralismus zu unterbinden, wird den Menschen aber auch der

Weltwirtschaft schaden, welche sich gerade von der Finanzkrise erholt

hat. Es gibt ein großes Verlangen danach Multilateralismus neu zu

erfinden und das erfordert einen konstruktiven und gleichwertigen

Austausch der Weltgemeinschaft.“

Das Forschungsinstitut Dialog der Zivilisationen veranstaltete am

5. und 6. Oktober 2018 das Rhodes Forum 2018 Dialogue of

Civilizations for Our Common Future. Die zum 16. Mal auf der

griechischen Insel Rhodos stattfindende Veranstaltung stand am

Wochenende unter dem Motto Making Multilateralism Work: Enhancing

Dialogue on Peace, Security, and Development. Die Panelthemen 2018:

externe Akteure im Nahen und Mittleren Osten, euro-atlantische

Sicherheitsarchitektur, das Verhältnis wirtschaftlicher

Ungleichheiten zur Demokratie, die Digitalisierung und die Zukunft

des Menschlichen.

Unter den hochrangigen Gästen waren dieses Jahr außerdem Mikhail

Bogdanov (russischer Vize Außenminister), Ibrahima Kassory Fofana

(Premierminister von Guinea), Ehud Olmert (2006-2009) israelischer

Ministerpräsident und Justin Yifu Lin. (2008 bis 2012 Chefökonom und

Vizepräsident der Weltbank).

