Jubiläum für Deutschlands Wertepuls: 10. Führungskräftebefragung der Wertekommission zeigt / – stabiles Wertegerüst im Management / – mehr Skepsis bei Digitalisierung / – Absage an selbstsüchtige Führung

Fach- und Führungskräfte in Deutschland setzen in

Fragen der wertebewussten Führung in Unternehmen auf Vertrauen,

(Eigen)Verantwortung und Integrität. Eigennutz, unlauterem Verhalten

und selbstsüchtiger Führung erteilen sie eine Absage, auch und gerade

in Zeiten politischer Autokraten und effekthaschender „fake

news“-Behauptungen. Um im digitalen Wandel erfolgreich zu sein, setzt

die überwältigende Mehrheit auf universelle moralische Werte. Ein

Fünftel der Befragten stellt in digitalen Fragen allerdings klar

eigennützige Motive in den Vordergrund.

Das zeigt die diesjährige Führungskräftebefragung der

Wertekommission – Initiative Werte Bewusste Führung e.V..

Deutschlands „Wertepuls“ feiert damit Jubiläum: Zum zehnten Mal

erfasst der ehrenamtliche Verein die Haltung von Führungskräften in

Deutschland und fragt nach, an welchen Werten diese ihr Handeln

ausrichten und welche Werte sie in Unternehmen einfordern.

Die Studie wurde gemeinsam von der Wertekommission und der TUM

School of Management der TU München durchgeführt. Teilgenommen haben

605 Führungskräfte aus Deutschland, davon über 80 Prozent aus dem

mittleren und oberen Management. Neben den sechs individuellen

Kernwerten (Verantwortung, Vertrauen, Integrität, Respekt,

Nachhaltigkeit und Mut), welche die Wertekommission regelmäßig

erhebt, wurden erneut persönliche Präferenzen in Bezug auf zentrale

Unternehmenswerte erfasst. Ein weiterer Fokus in der diesjährigen

Befragung lag auf den Herausforderungen des digitalen Wandels und der

Frage, wie diese von Führungskräften der deutschen Wirtschaft

wahrgenommen und eingeschätzt werden.

Langfristtrends bleiben intakt: Vertrauen, Verantwortung,

Integrität

Mit Blick auf die individuellen Kernwerte bleiben die

Langfristtrends – trotz oder gerade wegen aller politischen und

gesellschaftlichen Aufregung des vergangenen Jahres – intakt:

Vertrauen und Verantwortung wurden erneut als die wichtigsten Werte

eingeschätzt. Diese Werte stehen auch beim digitalen Wandel im

Vordergrund. Hinsichtlich der präferierten Unternehmensziele

bestätigt sich der Trend aus den letzten Jahren: Führungskräfte legen

großen Wert auf Zusammenhalt und Teamwork gepaart mit dem Streben

nach Kreativität und Innovation.

„Vertrauen und Verantwortung sind die zentralen Werte, die

deutsche Führungskräfte gerade auch in Zeiten der Digitalisierung und

den damit verbundenen disruptiven Veränderungen in ihren Unternehmen

gelebt wissen wollen“, erklärt der Vorsitzende des Vorstands der

Wertekommission, Sven H. Korndörffer.

Ein Schwerpunkt der diesjährigen Befragung waren die

Herausforderungen der Digitalisierung. Hier trübt sich das

Stimmungsbild der Führungskräfte, verglichen mit dem Vorjahr, ein:

Die Befragten sehen zwar grundsätzlich im digitalen Wandel nach wie

vor deutlich mehr Chancen als Risiken – vor allem, wenn es um den

Wirtschaftsstandort Deutschland und die Möglichkeiten für deutsche

Unternehmen geht. Allerdings ist den Befragten sehr wohl klar, dass

der digitale Wandel auch Unsicherheiten und offene Fragen mit sich

bringt, gerade wenn es um die Arbeitswelt bzw. die Situation vieler

Beschäftigten in Deutschland geht. Gerade diese Themen und das Tempo

der digitalen Veränderung sorgen für Bedenken. Vor allem die

Vorbereitung auf die digitale Arbeitswelt wird als kontinuierliche

Herausforderung gesehen.

Während die Führungskräfte mit Blick auf sich selbst, den

Wirtschaftsstandort sowie das eigene Unternehmen optimistisch in die

Zukunft schauen, betonen sie zugleich die Notwendigkeit, dass die

Gesellschaft als Ganzes sowie die Arbeitswelt noch besser auf diese

Herausforderung vorbereitet werden müssen.

Neue Denkweisen für Führung im digitalen Zeitalter

Ein besonderes Augenmerk der diesjährigen Studie lag auf der

Frage, welches Denken in Zeiten des digitalen Wandels gebraucht wird,

und welche „Köpfe“ es braucht, um erfolgreich zu führen. Durchweg

bewerten die Führungskräfte in Deutschland die

Veränderungsbereitschaft als bedeutsamste Eigenschaft, in knappem

Abstand gefolgt von Offenheit und Authentizität – „auch wenn es

angesichts sich verändernder Rahmenbedingungen attraktiv und mitunter

auch sinnvoll erscheinen kann, auf altbewährte und etablierte

Denkweisen und Strategien zurückzugreifen – zukunftsorientierte

Führung und Führungserfolg werden von den Befragten in erster Linie

mit Offenheit für Neues und einer ausgeprägten

Veränderungsbereitschaft assoziiert“, sagt Vorstandsmitglied Prof.

Dr. Ludger Heidbrink. „Neues anzunehmen, und dabei dennoch vor Augen

zu haben, wofür man einsteht und welche Prinzipien keine Kompromisse

erlauben, zeichnen sich als eine wichtige Qualität erfolgreicher und

zukunftsorientierter Führung ab.“

Wir danken der PricewaterhouseCoopers GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, welche die Führungskräftebefragung

2018 durch ihre großzügige Unterstützung erst ermöglicht hat.

Pressekontakt:

Sven H. Korndörffer, Tel. 0172 2913333 (Vorsitzender des Vorstands,

Wertekommission e.V.)

Prof. Dr. Ludger Heidbrink, Tel. 0171 8362733 (Lehrstuhl für

Praktische Philosophie, Universität Kiel)

