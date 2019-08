„Jugend präsentiert“ jetzt auch für Grundschulen / Neue Zielgruppe für Lehrerfortbildung und Präsentationswettbewerb von Klaus Tschira Stiftung und Wissenschaft im Dialog

„Jugend präsentiert“ erweitert das

Angebot: Die ausgezeichnete Bildungsinitiative des Projektträgers

Klaus Tschira Stiftung und des Projektbüros Wissenschaft im Dialog

gibt es mit Beginn des Schuljahres 2019/20 unter dem Namen „Jugend

präsentiert Kids“ bereits für Grundschulen. Zunächst geht „Jugend

präsentiert Kids“ von November 2019 bis Mai 2020 in eine Pilotphase.

Mit dem Programm soll die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler,

Themen vor der Klasse im Sachkundeunterricht zu präsentieren,

gefördert werden. In der Pilotphase werden das Programm und die

Materialien getestet und weiterentwickelt. Für Lehrkräfte besteht ab

Herbst die Möglichkeit, an einem eintägigen Training teilzunehmen und

kostenfreie Unterrichtsmaterialien zu bestellen. Überdies riefen die

Initiatoren einen Wettbewerb ab der dritten Grundschulklasse ins

Leben, der auf Schulebene ausgeführt wird. Das vollständig von der

Klaus Tschira Stiftung geförderte Programm ist kostenfrei. Ab 1.

August 2019 können sich Grundschullehrerinnen und -lehrer für die

Pilotphase anmelden und einen Wettbewerb zu einem Thema aus dem

Sachunterricht an ihrer Schule anbieten. Näheres unter

www.jugend-praesentiert-kids.de.

„Bereits in den Grundschulen ist Präsentieren ein fester

Bestandteil des Lehrplans, der den Kindern zwar großen Spaß macht,

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aber auch vor große

Herausforderungen stellt“, sagt die Geschäftsführerin der Klaus

Tschira Stiftung, Beate Spiegel. „Mit dem neuen Angebot –Jugend

präsentiert Kids– bieten wir hier Unterstützung an.“

Die Erfahrungen mit „Jugend präsentiert“ zeigen, dass sich

grundlegende Fertigkeiten für gute Präsentationen wie der richtige

Einsatz von Stimme und Körpersprache oder auch die Gestaltung eines

Posters oder der Einsatz eines Experiments schon früh fördern lassen.

Doch in den Schulen mangelt es oft an einheitlichen

Qualitätsstandards sowie theoretischem und didaktischem Wissen zur

Präsentation. Vor allem dem naturwissenschaftlichen Unterricht fehlen

konkrete Konzepte. Deshalb unterstützt „Jugend präsentiert“

bundesweit mit Weiterbildung für Lehrkräfte sowie Lehr- und

Lernmaterialien.

Entwickelt und evaluiert werden Konzepte sowie Lehr- und

Lernmaterialien für das Projekt in der „Jugend

präsentiert“-Forschungsstelle am Seminar für Allgemeine Rhetorik der

Universität Tübingen. Die Forschungsstelle bietet auch die

Lehrertrainings an. Mehr Informationen unter:

www.jugend-praesentiert-kids.de.

Jugend präsentiert:

„Jugend präsentiert“ ist eine Bildungsinitiative der Klaus Tschira

Stiftung, Heidelberg, in Kooperation mit Wissenschaft im Dialog,

Berlin, und der Universität Tübingen. Die bundesweite Initiative

wurde 2010 ins Leben gerufen mit dem Ziel, die kommunikative

Kompetenz von Schülerinnen und Schülern zu stärken und Interesse für

naturwissenschaftliche Themen zu wecken. Seitdem wurden 1300

Lehrkräfte fortgebildet. Seit 2012 existiert der Jugend

präsentiert-Bundeswettbewerb. „Jugend präsentiert“ wurde 2018 von

Phineo mit dem Wirkt!-Siegel ausgezeichnet und gehört zur

Spitzengruppe der deutschen Jugendwettbewerbe.

www.jugend-praesentiert.de

Klaus Tschira Stiftung:

Der Physiker und SAP-Mitgründer Klaus Tschira (1940 – 2015) rief

1995 mit privaten Mitteln die Klaus Tschira Stiftung (KTS) ins Leben.

Heute gehört die KTS zu den großen Stiftungen Europas. Sie fördert

Naturwissenschaften, Mathematik sowie Informatik und möchte zur

Wertschätzung dieser Fächer beitragen. Die Unterstützung der Klaus

Tschira Stiftung spiegelt sich in den drei Bereichen Bildung,

Forschung und Wissenschaftskommunikation wider. Besonderen Wert legt

sie dabei auf neue Formen der Vermittlung und Einordnung

wissenschaftlicher Themen. Die KTS ist bundesweit tätig in

Kindertagesstätten, Schulen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen und

eigenen Instituten. Für die Verwirklichung all dieser Ziele

engagieren sich seit mehr als 20 Jahren Menschen innerhalb und

außerhalb der Klaus Tschira Stiftung. www.klaus-tschira-stiftung.de

