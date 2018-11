Julien Hertli (CEO) kann im „War of Talents“ mit der Kistag bestehen / Der Lohn ist längst nicht mehr das Hauptkriterium

Das Phänomen ist bekannt. Unternehmen in der

Schweiz haben es zunehmend schwer, qualifiziertes Fachpersonal zu

finden. Diese Entwicklung hat sich zunehmend akzentuiert und erreicht

mit der brummenden Wirtschaft ihren Höhepunkt. Es stellt sich

unweigerlich die Frage, wie Führungskräfte mit dieser Thematik

umgehen.

Julien Hertli ist als Vorsitzender der Geschäftsleitung der Kistag

Dekopack AG oft mit diesem Thema konfrontiert. Auch er sieht im

Fachkräftemangel eine potenzielle Gefahr für die Unternehmen: „Die

Erwartungen an unsere Mitarbeitenden steigen aufgrund der Komplexität

unserer Produkte. Ich stelle auch fest, dass sich die Berufsbilder

verändert haben. Ein Schreiner muss heute eine Affinität zur

digitalen Welt haben, da er Maschinen bedienen muss, die stark

digitalisiert sind.“

Es stellt sich die Frage, wie ein Unternehmen aus einer ruralen

Gegend seine Fachkräfte findet. Julien Hertli meint, es sei eine

Vielzahl an Faktoren, die darüber entscheidet, ob eine Fachkraft

überzeugt wird. Die Kistag sei lokal verankert, aber global im

Denken. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass das Entlebucher

Unternehmen Verpackungen für die weltweite Logistik herstellt. Heute

seien fortschrittliche Sozialleistungen wichtig und die Möglichkeit,

sich weiterbilden zu können. Zudem müsse die Arbeit sinnstiftend sein

und die produzierten Güter ethischen Massstäben entsprechen. „Mit dem

Rohstoff Holz sei man da gut bedient“, merkt Julien Hertli

diesbezüglich an.

Seit Anfang Jahr konnten rund zehn neue Fachkräfte rekrutiert

werden. Neben der Rekrutierung spielt jedoch zunehmend auch die

Mitarbeiterbindung eine wesentliche Rolle. Die meisten Mitarbeitenden

halten der Kistag über viele Jahre hinweg die Treue. Dieser Aspekt

spielt eine grosse Rolle, wie Julien Hertli anfügt: „Für die

erfolgreiche Rekrutierung von Fachkräften braucht es eine Employer

Value Proposition, d.h. ein Versprechen, dem Mitarbeiter einen

Mehrwert zu bieten. Hält ein Unternehmen dieses Versprechen, so

lassen sich die Fachkräfte langfristig an das Unternehmen binden.“

Pressekontakt:

Kistag Dekopack AG

Julien Hertli

Industriestrasse 10

6170 Schüpfheim

Original-Content von: Kistag Dekopack AG, übermittelt durch news aktuell