Jung! Digital! Sozial? Neue Studie der Vodafone Stiftung und des Deutschen Jugendinstituts untersucht Erklärungsfaktoren für Online-Sozialkompetenzen im Kindes- und Jugendalter

Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts und der

Vodafone Stiftung untersucht erstmals differenziert wie sozial

kompetent sich Jugendliche online verhalten und durch welche Faktoren

ihr Verhalten beeinflusst wird. Sowohl die elterliche Medienerziehung

als auch Gruppendruck durch Peers spielen den Ergebnissen zufolge für

das Online-Sozialverhalten eine wichtige Rolle. Zudem fällt es vielen

Jugendlichen schwer untereinander oder mit Eltern oder Lehrern über

negative Online-Erfahrungen und -Erlebnisse zu kommunizieren. Eine

wirksame Prävention gegen Mobbing und Hassrede unter Jugendlichen im

Netz könnte an diesen Punkten ansetzen.

Die wichtigsten Ergebnisse:

1.Jugendlichen fällt es schwer über Erfahrungen und Erlebnisse im

Netz zu reden

Die befragten Jugendlichen trauen sich zu großen Teilen gut zu,

einschätzen zu können, wie sie mit anderen im Netz respektvoll und

moralisch richtig umgehen sollten. Geringer ausgeprägt sind dagegen

die Fähigkeiten der Jugendlichen, mit anderen über unangenehme

Online-Erlebnisse oder -Probleme zu sprechen sowie ihr Online-Wissen

an andere weiterzugeben.

2. Medienerziehung: Mitmachen statt verbieten

Sind die Eltern in die Internetnutzung ihrer Kinder involviert,

verhalten diese sich online anderen gegenüber eher respektvoll. Dies

trifft besonders dann zu, wenn Eltern Wert auf eine aktive und

kommunikative Medienerziehung legen, bei der sie mit ihren Kindern

häufiger über das Internet sprechen und es gemeinsam mit ihnen

nutzen.

3. Soziales Verhalten leidet online unter dem Druck von Peers

Je intensiver Jugendliche online kommunizieren, desto eher weichen

sie von angemessenem Verhalten ab. Jugendliche, die das Internet und

soziale Medien besonders häufig nutzen, geben seltener an, sich

online respektvoll und fair gegenüber anderen zu verhalten. Gleiches

gilt für Jugendliche, die berichten unter einem hohen Druck von ihren

Peers zu stehen, ständig online und erreichbar zu sein.

Die Studie „Jung! Sozial“ Digital?“ beruht auf einer

Selbsteinschätzung von Jugendlichen im Rahmen einer quantitativen

Befragung. Dafür wurden Ende 2017 insgesamt 1.508 Jugendliche in den

Klassenstufen 7 bis 10 an unterschiedlichen Schulformen in Bayern

befragt. Die Studie orientiert sich an einem Medienkompetenzmodell,

demzufolge durch die Nutzung von Medien grundlegende Bedürfnisse nach

Kompetenz, Autonomie und sozialer Verbundenheit erfüllt werden.

Letzteres steht bei der Studie im Fokus. Die Studie und alle Grafiken

stehen im Internet zum kostenlosen Download bereit:

www.vodafone-stiftung.de

