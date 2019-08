Wenn Eltern in Haft sind: Besuchsregelungen kindgerechter gestalten

Das Deutsche Institut für Menschenrechte fordert

mehr Besuchs- und Kontaktmöglichkeiten für Kinder inhaftierter

Eltern.

Die Inhaftierung eines Elternteils greift fundamental in das Leben

von Kindern und das Eltern-Kind-Verhältnis ein. Die

UN-Kinderrechtskonvention sichert in Artikel 9 jedem Kind das Recht

auf unmittelbaren Kontakt mit seinen Eltern zu, sofern das dem

Kindeswohl nicht widerspricht. „Tatsächlich ist der Kontakt mit einem

inhaftierten Elternteil nur sehr begrenzt und keineswegs für jedes

Kind in Deutschland an jedem Ort so möglich, dass die

Eltern-Kind-Beziehung gut aufrechterhalten werden kann,“ erklärt

Claudia Kittel, Leiterin der Monitoring-Stelle

UN-Kinderrechtskonvention des Instituts anlässlich der

Veröffentlichung der Analyse „Kontakt von Kindern zu ihren

inhaftierten Eltern – Einblicke in den deutschen Justizvollzug“.

In einer nichtrepräsentativen Online-Umfrage hat das Institut

bundesweit Justizvollzugsanstalten (JVAs) zur praktischen Umsetzung

der Besuchs- und Kontaktmöglichkeiten befragt. Die Ergebnisse der

Befragung, an der 83 von insgesamt 173 JVAs teilgenommen haben, sind

in der heute vorgestellten Analyse zusammengefasst. Wie häufig, wie

lange und in welchem Rahmen Kinder ihre inhaftierten Eltern besuchen

oder kontaktieren können, unterscheidet sich deutschlandweit stark.

Manche JVAs halten kindgerechte Räumlichkeiten vor, in anderen JVAs

treffen Kinder ihre Eltern in Besuchsräumen, wo Körperkontakt nicht

oder nur eingeschränkt möglich ist. Familienfreundliche Maßnahmen und

Angebote, die sich an Kinder Inhaftierter richten, sind bislang nur

in einzelnen JVAs vorhanden. Die Angebote scheinen außerdem abhängig

zu sein vom teils ehrenamtlichen Engagement freier Träger. Auch die

gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbesuchszeiten sind je nach

Bundesland verschieden: von monatlich einer Stunde zum Beispiel in

Hessen und im Saarland bis hin zu vier Stunden zum Beispiel in

Brandenburg und Niedersachsen.

„Besuchszeiten sind ein Recht des inhaftierten Elternteils. Nicht

hinreichend verstanden wird aber, dass es auch um ein Recht des

Kindes geht“, so Kittel weiter. „Die UN-Kinderrechtskonvention gibt

vor, dass bei der Ausgestaltung von Besuchen bei inhaftierten Eltern

auch die Perspektive der Kinder berücksichtigt werden muss,

insbesondere ihr Recht, ihre Beziehung mit dem inhaftierten

Elternteil aufrechtzuerhalten.“

