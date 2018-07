Junge Chefs in Deutschland müssen um Respekt kämpfen / Aktuelle Studie untersucht Generationsunterschiede am Arbeitsplatz (FOTO)

Dynamisch, ambitioniert und zukunftsgewandt: Mitarbeiter, dieschon in jungen Jahren in Führungspositionen aufsteigen, bringen oftgroßes Potential mit. Doch statt von dem frischen Wind derDurchstarter zu profitieren, haben viele Unternehmen mit einemProblem zu kämpfen: Die jungen Chefs werden von ihrem Team nichtakzeptiert. Zwei von drei Arbeitnehmern (66 %) bevorzugen einenVorgesetzten, der älter ist als sie selbst. Das zeigen die Ergebnissedes aktuellen Randstad Arbeitsbarometers.

Viele Mitarbeiter sind misstrauisch und zeigen sich wenig

kooperativ, wenn jüngere Kollegen die Führung übernehmen. Selbst wenn

der neue Chef einen guten ersten Eindruck macht, ist der

Altersunterschied noch ein Problem. Jeder fünfte Arbeitnehmer (20 %)

in Deutschland stört sich am Alter seines direkten Vorgesetzten, auch

wenn dieser seine Kompetenz schon bewiesen hat.

Besonders bei Dienstleistern ist der Altersunterschied ein

Problem: 75 % hätten dort gerne einen älteren Chef. Unter Beamten und

bei Non-Profit-Organisationen sind es noch 68%, im Handel nur noch

65%. In der Industrie können sich die meisten Arbeitnehmer mit einem

jüngeren Chef anfreunden. Dort bevorzugen noch 60% einen Chef, der

älter ist als sie selbst.

Mit einer solchen ablehnenden Haltung könnten deutsche Unternehmen

wichtige Führungskräfte ins Ausland vergraulen, denn die Nachbarn

sind in der Altersfrage toleranter. In Polen (47 %), den Niederlanden

(52 %) und Belgien (58 %) sind zum Beispiel deutlich weniger

Arbeitnehmer der Idee abgeneigt, unter einem jüngeren Vorgesetzten zu

arbeiten.

„Unternehmen müssen sich jetzt aktiv um die Ausbildung und von

jungen Führungskräften kümmern und ein passendes Umfeld für sie

schaffen“, so Petra Timm, Director Group Communications bei Randstad

Deutschland. „Das kann auf der einen Seite ein Förderprogramm für

ambitionierte Mitarbeiter sein. Aber auch eine Unternehmenskultur,

die dazu beiträgt, dass Altersunterschiede in der Chefriege

akzeptiert werden, kann helfen, junge Führungskräfte anzuziehen.“

Über die Online-Umfrage

Die dargestellten Ergebnisse stammen aus dem Randstad

Arbeitsbarometer. Die Online-Umfrage wird in 33 Ländern

vierteljährlich durchgeführt. In Deutschland wurden 400 Arbeitnehmer

zwischen 18 und 65 Jahren aus unterschiedlichen Branchen befragt.

