Joachim Unterländer und Steffen Vogel: Höhere Förderung für eine bessere Bezahlung des Kita-Personals

„Wir setzen uns dafür ein, dass der Freistaat die

guten Tarifabschlüsse und die verbesserte Bezahlung des

Kita-Personals in der Förderung der Kinderbetreuung schnellstmöglich

abbildet“, sagt Joachim Unterländer, Vorsitzender des

Sozialpolitischen Ausschusses und Mitglied der CSU-Fraktion im

Bayerischen Landtag. „Es ist sehr gut, dass sich die Tarifparteien

auf deutliche Verbesserungen für die Beschäftigten in den bayerischen

Kindertageseinrichtungen verständigt haben. Die Kommunen und Träger

setzen die Tariferhöhung bereits um. Jetzt geht es darum, auch die

staatliche Förderung noch in diesem Jahr anzupassen.“

In einem Dringlichkeitsantrag der CSU-Landtagsfraktion wird der

Tarifabschluss vom 15. Juni 2018 begrüßt, der gerade die Situation

für die Beschäftigten in den bayerischen Kindertageseinrichtungen

spürbar verbessert: Der Tarifvertrag bringt den Beschäftigten

rückwirkend zum 1. März 2018 im Schnitt 3,19 % mehr Gehalt.

Kinderpfleger profitieren sogar von einer Gehaltserhöhung um bis zu

5,22 % und einer Einmalzahlung.

„Der Tarifabschluss ist nicht nur gut für die Beschäftigten, die

jeden Tag mit großer Kompetenz und Motivation hervorragende Arbeit

leisten. Er ist auch ein wichtiges Signal an die Fachkräfte von

morgen“, sagt Steffen Vogel, Mitglied im Sozialausschuss und der

CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. „Die Arbeit mit Kindern gibt

einem sehr viel, sie muss aber auch gut und angemessen bezahlt sein.

Der aktuelle Tarifabschluss ist hier ein wichtiger Schritt.“

Der Freistaat Bayern fördert den Ausbau, den Betrieb und die

Qualitätsverbesserung der Kinderbetreuungsangebote seit Jahren

intensiv. Allein im vergangenen Jahr investierte der Freistaat dafür

rund 1,9 Milliarden Euro. Im Rahmen der Förderung von Betriebs- und

Personalkosten bildet Bayern die Tarifabschlüsse im sogenannten

Basiswert ab.

