Kaffeebecher, Kippen, Kaugummi: Hohe Strafen für Müllsünder. „Zur Sache Baden-Württemberg“, 23. Mai 2019, SWR Fernsehen. (VIDEO)

„Zur Sache Baden-Württemberg“, das landespolitische Magazin des

SWR, Donnerstag, 23. Mai 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen in

Baden-Württemberg / Moderation Stephanie Haiber.

Der neue Bußgeldkatalog des Landes ermöglicht es den Kommunen,

Strafen für weggeworfene Zigarettenkippen, Kaugummis und Kaffeebecher

zu erheben. In Stuttgart beträgt das Bußgeld hierfür beispielsweise

rund 100 Euro. Um Müllsünder auf frischer Tat zu ertappen, schickt

das Ordnungsamt zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch

die Stadt. „Zur Sache Baden-Württemberg“ berichtet im SWR Fernsehen

am Donnerstag, 23. Mai 2019, von 20:15 bis 21 Uhr.

Weitere geplante Themen:

PCB – die unterschätzte Gefahr?

Seit Jahrzehnten darf die Chemikalie PCB nicht mehr verbaut

werden, denn der gesundheitsschädliche Stoff gelangt aus Fenster- und

Wandfugen in die Raumluft und über die Atemluft in den menschlichen

Körper. PCB steckt jedoch noch in vielen älteren Gebäuden,

beispielsweise in Schulen in Esslingen und Ludwigsburg oder in

Universitätsgebäuden in Tübingen. Wird die Gefahr durch PCB

unterschätzt?

Vor den Kommunalwahlen – was kann Lokalpolitik erreichen?

Bei den Kommunalwahlen am kommenden Sonntag werden rund 22.000

Abgeordnete in die kommunalen Parlamente der Kreise und Städte

gewählt. Da die Wählerinnen und Wähler ihre Wunschkandidaten – auch

aus verschiedenen Parteien – direkt wählen können, sehen sie sich in

der Wahlkabine mit einem Stapel von Wahllisten konfrontiert. Erklärt

das komplizierte Verfahren der Persönlichkeitswahl die geringe

Wahlbeteiligung? Zwar zeichnet sich in diesem Jahr ein höheres

Interesse an der Wahl ab, doch hatte die Beteiligung an der

vergangenen Wahl mit knapp 50 Prozent einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Oder fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger immer weniger mit ihrer

Gemeinde verbunden, weil diese nicht ihr Lebensmittelpunkt ist? Liegt

es daran, dass mittlerweile viele Entscheidungen nicht mehr in den

Gemeinderäten, sondern in Stuttgart, Berlin oder Brüssel gefällt

werden? Gast im Studio ist Roger Kehle, Präsident des Gemeindetages

Baden-Württemberg.

Vor Ort in Leonberg – die Wahl der tausend Zettel

Reporterin Alexandra Gondorf hört sich auf dem Wochenmarkt in

Leonberg um, ob die meisten ihre Wahlentscheidung für den Gemeinderat

bereits getroffen haben. Wird mehr kumuliert oder eher panaschiert?

Gibt es Wählerinnen oder Wähler, die am komplizierten Prozedere

verzweifeln?

Mysteriöser Orchideen-Klau

Tausende streng geschützte Wildorchideen wurden im

Naturschutzgebiet Taubergießen ausgegraben. Damit ist mehr als die

Hälfte des Bestands vernichtet. Wer steckt hinter dem Verschwinden

der seltenen Pflanzen? Die Polizei ermittelt in alle Richtungen:

Waren es Orchideenfreunde, die Potenzmittel-Mafia oder Wildschweine?

Handwerk international – wie eine Renninger Malermeisterin von der

EU profitiert

Seit Malermeisterin Katrin Weiss aus Renningen vor 20 Jahren als

Auszubildende mit einem Erasmus-Austausch in Italien war, ist sie

überzeugte Europäerin. Auch beruflich profitiert sie von der

Europäischen Union: Wenn sie in Stuttgart wieder einmal keine

Fachkräfte findet, holt sie aus Italien Handwerker auf die Baustelle

nach Baden-Württemberg.

„Zur Sache Baden-Württemberg“

Das SWR Politikmagazin „Zur Sache Baden-Württemberg“ mit Stephanie

Haiber berichtet über die Themen, die das Land bewegen.

Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und

Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.

In der „Wohnzimmer-Konferenz“ diskutieren jeden Donnerstag drei

Baden-Württemberger/innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live

über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem

Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten – computeranimiert und mit

der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.

