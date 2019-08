Kalbitz: SPD Brandenburg missbraucht Schule für Wahlkampf (FOTO)

Der brandenburgische AfD-Spitzenkandidat und AfD-BundesvorstandAndreas Kalbitz kommentiert die Verteilung von SPD-roten Brotboxenmit aufgedrucktem Namen durch die SPD-Direktkandidatin Simona Koß ander Seelower Bertolt-Brecht-Oberschule wie folgt:

„Die SPD-Abgeordnete ist selbst Lehrerin – dass gerade sie nun

verzweifelt um ihre Pfründe kämpft und wohl ihren Einfluss im

Wahlkreis missbraucht, um in der Schule ungehindert Wahlkampf

betreiben und 30 Jahre nach der ersten Wende immer noch Kinder und

Eltern indoktrinieren zu können, ist schockierend. Es darf niemals so

sein, dass Schule unsere Kinder politisch beeinflusst. Lehrer haben

sich politisch neutral zu verhalten. Die Schulleitung hat über deren

Neutralität zu wachen.

Das hat in Seelow nicht funktioniert und das funktioniert an

vielen anderen Brandenburger Schulen vermutlich ebenso wenig. Lassen

Sie uns am 1. September die politische Beeinflussung unserer Kinder

endlich beenden. Jeder Brandenburger sieht, wohin die rote

Gesinnungslehre unser Land gebracht hat. Die SPD ist verantwortlich

für die Bildungsmisere, unter der ganz Brandenburg leidet. Das Land

braucht gute Bildung für alle Schüler, endlich ausreichend Lehrer und

nicht verzweifelt rudernde SPD-Kandidaten, die wissen müssten, dass

sie bei der Landtagswahl untergehen.“

