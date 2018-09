Kann man mit Immobilienkauf noch Vermögen sichern?

Der Preis für Betongold bewegt sich in schwindelnden Höhen. Lohnt sich nach acht Jahren Preisauftrieb die Investition noch?

Der Banken- und Staatsschuldenkrise, die 2008 begann, haben wir die historisch niedrigen Zinsen zu verdanken, die Immobilien seit Jahren in den Fokus der Anleger rücken. Mit Immobilien soll die Vermögenssicherung und der Vermögensaufbau gestaltet werden.

Lohnt es sich bei den hohen Preisen noch in Betongold zu investieren, oder ist es möglicherweise schon zu spät? Wie groß ist die Gefahr, überhöhte Preise zu zahlen oder gar in Schrottimmobilien zu investieren?

Viele Autoren beschäftigen sich mit Immobilieninvestments. Doch häufig fehlt das Handwerkszeug zur Vermögenssicherung und Vermögensaufbau mit Immobiilen. Gibt es ein Praxisbuch zu Vermögenssicherung und Vermögensaufbau mit Betongold? Das Buch “ Erfolgreicher Vermögensaufbau und Vermögenssicherung mit Wohnimmobilien“ von Thomas Trepnau liefert das Handwerkszeug zum erfolgreichen Investment in Immobilien. Mit vielen Grafiken und Statistiken wird illustriert, wie sich der Immobilienmarkt bisher entwickelte.

Die Frage „Selbst nutzen oder vermieten?“ ist keine „Entweder-Oder-Frage“. Es wird gezeigt, wie man ein Mehrparteienhaus erwirbt und seine Traumwohnung mit der Vermietung der restlichen Wohnungen finanziert.

Die Rendite – das entscheidende Thema bei jeder Anlageentscheidung

Es beginnt alles mit der Bruttorendite. Der Leser wird schnell auf den Boden der Realität geführt, indem der Weg zur Nettorendite, welche ein ganzes Bündel an oft übersehenen Nebenkosten enthält, erläutert wird. Die grundsätzlichen Methoden zur Bewertung von Immobilien wie Vergleichswert-, Ertragswert- und Sachwertermittlung werden im zweiten wichtigen Buch Wertermittlung von Häusern und Grundstücken auf eine auch für den Laien nachvollziehbare Art und Weise erläutert. Verschiedene Immobilienfinanzierungen vom Bauspardarlehen bis zum Annuitätendarlehen werden erläutert und geben einen guten Einblick, wie man eine Finanzierung angehen kann. Wer richtig einkauft, kann also durchaus auch jetzt noch ein ansehnliches Vermögen mit Immobilien aufbauen. Die Tipps und Methoden der beiden Bücher sind dazu jedoch unerlässlich. Denn die Zeiten, in denen man mehr oder weniger nur zuzugreifen brauchte, sind vorbei.

Im unten gezeigten Link zu youtube sehen Sie, wie die Rendite sicher, schnell und richtig ermittelt wird.

Gezielter Ankauf von Betongold

Der wichtige Punkt Objektsuche kommt nicht zu kurz. Hier kann man viel Geld sparen. Riskante Ostdeutschland-Immoprojekte trieben Anleger schon in den Ruin. Damit so etwas nicht passiert, bekommt der Leser eine ganze Reihe an Tipps und Tricks. Die Zusammenarbeit mit Immobilienmaklern und Notaren wird beschrieben. Ebenso der Erwerb via Zwangsversteigerung. Ein Kapitel widmet sich dem Kauf einer Eigentumswohnung. Hier gilt es vieles zu beachten, da in einer Eigentümergemeinschaft eigene Regeln gelten. Damit ist der Betrachtung zum Thema Betongold aber nicht genug, denn auch über den Kauf hinaus gibt es Tipps zur Wertsicherung durch Mieterhöhung. Auf die Steuerthematik wird zum Schluss eingegangen. Es werden zwei Bücher angeboten, die kompakt, gut verständlich und mit einem roten Faden aufgebaut in ein komplexes Thema einführen. Auch das kostenlose Werkzeugset mit einer Checkliste für Besichtigungen, Formelverzeichnis und Musterbriefen und Formularen überzeugen.

Hier wird Thomas Trepnau mal ein bisschen persönlich und lässt erahnen, was den Vermietererfolg ausmacht.