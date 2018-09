Allg. Zeitung Mainz: Ein Segen / Kommentar von Friedrich Roeingh zu Maas– Türkei-Besuch

Ein Außenminister kann sich seine Gesprächspartner

nicht aussuchen. Im Gegenteil, es ist sein Job, auch mit denjenigen

Regierungen den Gesprächsfaden aufrecht zu erhalten, mit denen das

eigene Land gerade im Clinch liegt. Gemessen an der Vielzahl der

Streitpunkte, die Deutschland mit der Türkei Erdogans ausficht, ist

Maas– Besuch also ein Segen. Für die noch immer in der Türkei

inhaftierten sieben Deutschen ist er es in jedem Fall. Maas wird sie

auf seinem Rückflug sicher nicht gleich mit nach Berlin nehmen

können. Ihre Haftbefehle werden aber hoffentlich bald aufgehoben,

nachdem die türkische Regierung auf die Unabhängigkeit der Gerichte

im Land verwiesen hat. Das liegt an zwei Themen, bei denen die Türkei

die Unterstützung Deutschlands und der Europäischen Union dringend

braucht: Die von den USA ausgelöste Wirtschaftskrise des Landes. Und

den bevorstehenden Angriff der syrischen Regierungstruppen auf das

grenznahe Idlib. Die gemeinsame Interessenlage sorgt allerdings noch

nicht dafür, dass die Gesprächspartner in diesen aktuellen

Schicksalsfragen der Türkei viel bewegen könnten. Zu den von Ankara

gewünschten Investitionen kann die Bundesregierung die deutsche

Wirtschaft nicht zwingen. Und für den Fall einer neuen

Flüchtlingswelle, die die Zahl der Syrer in der Türkei auf über vier

Millionen anschwellen lassen könnte, kann Maas allenfalls

Milliardenhilfen der EU in Aussicht stellen. Wer allerdings Gefallen

daran findet, wie stark Präsident Erdogan inzwischen unter Druck

geraten ist, der hat noch nicht verstanden, wie sehr beide Themen

auch auf Deutschland durchschlagen können.

