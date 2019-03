Karriere-Boost durch Programmieren: ESMT Berlin startet Coding Boot Camp mit Trilogy Education

Um den Berlinern mehr Teilhabe am Technologie-Boom

der Hauptstadt zu ermöglichen, startet die ESMT Berlin im Sommer ein

Coding Boot Camp für Berufstätige. Der Programmier-Lehrgang

vermittelt die nötigen Fähigkeiten, um ein vollwertiger Webentwickler

zu werden – Vorkenntnisse sind nicht nötig. Das Boot Camp ist das

erste in Europa, das in Zusammenarbeit mit Trilogy Education

entwickelt wurde, einem führenden Bildungsanbieter aus den USA.

Das 24-wöchige berufsbegleitende Programm beginnt am 9. Juli mit

zwei Abendkursen unter der Woche und einer Unterrichtseinheit am

Samstag. Die Anmeldung ist ab sofort unter https://bootcamp.esmt.org

möglich.

„Während die Nachfrage nach technischen Fähigkeiten in ganz Europa

explodiert, bietet Berlin bisher nur begrenzte Möglichkeiten für

Berufstätige, diese zu erlernen“, sagt Nick Barniville, Associate

Dean of Degree Programs an der ESMT. „Trilogy Education arbeitet mit

weltweit führenden Universitäten zusammen und entwickelt spezielle

Trainingsprogramme für eine Karriere im Technologiebereich. Unser

Boot Camp bietet Berufstätigen in der Hauptstadt erstklassige

Schulungen und Karrierecoaching, damit sie Teil der wachsenden

digitalen Wirtschaft Berlins werden können.“

Berliner Technologie-Unternehmen suchen weiter händeringend nach

ausgebildeten Fachkräften. McKinsey schätzt, dass die

Technologiebranche der Stadt bis 2020 etwa 100.000 neue Arbeitsplätze

schafft. In ganz Europa ist der Wettbewerb um die besten Tech-Talente

bereits in vollem Gange.

„Das ESMT Berlin Coding Boot Camp wird den Teilnehmern einiges

abverlangen – am Ende werden sie jedoch über beeindruckende

Fähigkeiten verfügen und ein Portfolio an Arbeiten vorweisen können,

das ihnen hilft, eine Karriere im Tech-Bereich zu starten“, sagt Dan

Sommer, CEO und Gründer von Trilogy Education.

Das Boot Camp umfasst die Grundlagen von Programmierung,

Algorithmen und Datenstruktur sowie intensive Schulungen in Java,

JavaScript, Node.js, HTML, CSS, jQuery und mehr. Zusätzlich zum

Unterricht im Klassenzimmer setzt das Programm auf externe Projekte

und erlebnisorientierte Lernaktivitäten. Die Teilnehmer bauen ein

professionelles Projektportfolio auf, um ihre Chancen auf dem

Arbeitsmarkt zu maximieren.

