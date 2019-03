„Was nun, Europa?“ im ZDF: Fragen an Katarina Barley und Manfred Weber acht Wochen vor der Europawahl (FOTO)

Sie engagiert sich für ein Europa der Solidarität, fern dernationalen Egoismen, er will gleichfalls die Nationalisten bekämpfenund hat gerade mit der Suspendierung der ungarischen RegierungsparteiFidesz aus der EVP ein Zeichen gesetzt: Katarina Barley,SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl 2019, und Manfred Weber,Spitzenkandidat der Union und der konservativen EuropäischenVolkspartei EVP, stellen sich acht Wochen vor dem Wahltermin denFragen von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und der stellvertretendenZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.

Mit welchen Ideen für Europa treten die beiden Kandidaten an?

Welche Klarheit zum Brexit ist vor der Europawahl noch zu erreichen?

Was wollen Katarina Barley und Manfred Weber vor der sogenannten

„Schicksalswahl“ noch tun, um die Wählerinnen und Wähler von Europa

zu überzeugen? Darum geht es in der Interviewsendung „Was nun,

Europa?“ am Freitag, 29. März 2019, 19.20 Uhr im ZDF.

EVP-Fraktionschef Manfred Weber tritt auch als möglicher

Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zur

diesjährigen Europawahl an. Sein Konkurrent dabei: der

niederländische Sozialdemokrat Frans Timmermans. Beide werden am

Donnerstag, 16. Mai 2019, 20.15 Uhr im ZDF, im TV-Duell

aufeinandertreffen – moderiert von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und

ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher.

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802;

Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind ab Freitag, 29. März 2019, 19.30 Uhr, erhältlich über

https://presseportal.zdf.de/presse/wasnun

Pressemappe zur Europawahl im ZDF:

https://presseportal.zdf.de/pm/europawahl-2019-im-zdf/

Sendungsseite: https://wasnun.zdf.de

https://heute.de

https://twitter.com/ZDFheute

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell