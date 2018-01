Katholische Journalistenschule ifp bildet Volontäre aus – jetzt bis 01. März bewerben

Regierungsbildung in Berlin, Papstreise nach

Südamerika, Seenotrettung im Mittelmeer: Wo es etwas zu berichten

gibt, sind Absolventen der Katholischen Journalistenschule ifp dabei.

Sie blicken hinter die Kulissen des Kanzleramts, begleiten

Krisenhelfer bei der Arbeit und sprechen mit denen, die öffentlich

wenig Gehör finden. Dafür ist solides Handwerk notwendig, eine

gestandene Persönlichkeit und ethische Leitlinien. All dies lernen

angehende Journalisten im Volontariat am ifp. Bewerbungsschluss für

die nächste Ausbildungsrunde ist der 1. März 2018.

Die Volontäre werden multimedial ausgebildet und nach Tarif

bezahlt. In ihren Redaktionen – unter anderem bei katholisch.de, bei

Kirche im Privatfunk Stuttgart oder beim Missio Magazin – arbeiten

sie an den jeweiligen Publikationen mit. Hinzu kommen drei Monate

Praktikum etwa beim ZDF, der dpa oder der FAZ. In den Seminaren am

ifp mit einer Gesamtdauer von zwei Monaten vermitteln erfahrene

Referenten die journalistischen Grundlagen. Am Ende steht den

Volontären der Weg in alle Medien offen.

„Volo bei einer Nachrichtenagentur, Praktika im Lokaljournalismus,

Hörfunk- und Videokurse, Austausch mit erfahrenen Kollegen, und wenn

ich mag ein geistlich-spirituelles Angebot – beim ifp kann ich mein

ganz eigenes, journalistisches Profil entwickeln“, sagt Volontärin

Dana Kim Hansen. Und ihr Kollege Sebastian Kirschner ergänzt: „Ich

bin jedes Mal wieder über das Netzwerk erstaunt, wenn ich sehe, wer

alles beim ifp war.“

Zusatzangebote wie ein Mentorenprogramm, Journalistenreisen oder

Sprechtraining erweitern die Kompetenzen der Volontäre. „Medien

müssen sich das Vertrauen der Menschen immer wieder erarbeiten. Dazu

braucht es einen qualitätsorientierten Journalismus. Den gibt es nur

mit einer guten Ausbildung. Das ifp leistet diese erfolgreich seit 50

Jahren“, erklärt Bernhard Remmers, Journalistischer Direktor der

Katholischen Journalistenschule. Zentral ist die individuelle

Begleitung der Volontäre: „So findet jeder seinen persönlichen Weg in

den Beruf“, sagt Studienleiter Burkhard Schäfers.

Zu den 3.000 Absolventen des ifp gehören Stefan Leifert (ZDF),

Christiane Florin (Deutschlandfunk) und Klaus Brinkbäumer (Der

Spiegel). Weitere Informationen zum Volontariat gibt es unter

www.journalistenschule-ifp.de/volontariat. Die Volontäre bloggen

unter http://voloblog.journalistenschule-ifp.de.

Pressekontakt:

Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses (ifp),

Studienleiter Burkhard Schäfers, Tel. 089-549103-16,

E-Mail: schaefers@journalistenschule-ifp.de, Internet:

www.journalistenschule-ifp.de.

Original-Content von: Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses e. V. (ifp), übermittelt durch news aktuell