Keine Angst vor Kollege Roboter / Arbeitnehmer schauenüberwiegend optimistisch auf digitalisierte Arbeitswelt (FOTO)

Die öffentliche Debatte über die Digitalisierung der Arbeitsweltkennt viele Stimmungslagen. Wenn es um die absehbare Automatisierungbestimmter Tätigkeiten geht, rangieren die Meinungen irgendwozwischen Untergangsszenarien und Fortschrittsglauben. „Wir sind baldalle überflüssig“, sagen die einen – „Es sind schon immer Berufeverschwunden und neue entstanden“, sagen die anderen. Laut derArbeitsmarktstudie 2018 des Personalunternehmens Orizon blickenArbeitnehmer in Deutschland jedoch mehrheitlich positiv auf dieaktuellen Entwicklungen – Ängste vor Kollege Roboter äußert nur einkleiner Teil. Für die Studie im Auftrag von Orizon befragte dasunabhängige Marktforschungsinstitut Lünendonk über 2.000bevölkerungsrepräsentativ ausgewählte Arbeitnehmer.

Die Digitalisierung ändert die Art, wie wir arbeiten, wo wir

arbeiten und wann wir arbeiten. Doch trotz des massiven Wandels

äußern nur 12,6 Prozent der befragten Arbeitnehmer in der Orizon

Arbeitsmarktstudie 2018 die Furcht, ihr konkreter Arbeitsplatz könnte

durch die Digitalisierung wegfallen. Ein Jahr zuvor hatten dies noch

über 14 Prozent bejaht. Über die Hälfte (51,6 Prozent) der Befragten

stimmt der Aussage zu, für sie persönlich würden die Vorteile der

neuen Technologien überwiegen. Auch im Hinblick auf die eigenen

Kompetenzen trauen sich die Arbeitnehmer etwas zu: die überwältigende

Mehrheit von 76,3 Prozent ist überzeugt, sich die geforderten

digitalen Fähigkeiten aneignen zu können. Durch die Digitalisierung

überfordert fühlt sich hingegen nur etwas mehr als jeder Zehnte.

Dennoch: die Befürchtungen und Überforderungsgefühle dieser

Arbeitnehmer müssen ernst genommen werden, um ihre

Beschäftigungsfähigkeit zu sichern und dafür Sorge zu tragen, dass

diese Menschen nicht „abgehängt“ werden. Ein Schlüssel, um sie mit

den nötigen Kompetenzen für die künftige Arbeitswelt auszustatten und

ihnen Sicherheit zu geben, liegt in der Weiterbildung.

Schlüsselfaktor Weiterbildung

„Standardisierbare Tätigkeiten, insbesondere in produzierenden

Branchen oder in Verwaltungsbereichen, werden in absehbarer Zeit

durch automatisierte Prozesse ersetzt – an dieser Entwicklung, die

auch vielfältige Potenziale bietet, führt kein Weg vorbei“, sagt Dr.

Dieter Traub, CEO des Personalunternehmens Orizon. Im Verkehrssektor,

in der Fertigung, aber auch im Banken- und Versicherungswesen könnten

sogar gleich ganze Jobs vollständig von Computern erledigt werden.

Insbesondere die aktuell viel diskutierte Blockchain-Technologie

könnte den Wandel in dieser Hinsicht weiter verstärken. Umso

bedeutsamer ist das Thema Weiterbildung – für Arbeitnehmer wie auch

für Unternehmen. „Die Menschen müssen mit den neuen Technologien

vertraut gemacht und für neue Berufsbilder und neue Aufgaben

qualifiziert werden. Nur so nehmen wir ihnen die Ängste vor dem

Jobverlust und sorgen weiter für gute, sichere Arbeit“, ist Traub

überzeugt. In der Orizon Arbeitsmarktstudie 2018 gaben jedoch nur

42,9 Prozent der befragten Arbeitnehmer an, dass ihnen an ihrem

aktuellen oder vorherigen Arbeitsplatz Möglichkeiten der

Weiterbildung gewährt worden seien. „Mit ihren vielfältigen Einsätzen

bietet Zeitarbeit hervorragende Möglichkeiten, immer wieder neue

Einblicke zu gewinnen und neue Arbeitsmethoden und Branchen

kennenzulernen. Näher an der Praxis kann Weiterbildung kaum sein“, so

Traub.

Hintergrundinfos zur Studie

Die Orizon GmbH hat 2018 zum siebten Mal die Studie „Arbeitsmarkt

– Perspektive der Arbeitnehmer“ durchgeführt. An der

bevölkerungsrepräsentativen Online-Befragung nahmen 2.041

Arbeitnehmer und Arbeitsuchende in Deutschland teil. Durchgeführt

wurde die Studie von dem unabhängigen Marktforschungs- und

Analyseunternehmen Lünendonk GmbH. Zur Gewährleistung der

Repräsentativität wurden vorgegebene Quoten über die

soziodemographischen Merkmale Alter, Geschlecht, Schulbildung und

Bundesland etabliert. Verzerrungen wurden durch Gewichtung

aufgehoben. Die Gewichtung erfolgte nach Mikrozensus.

