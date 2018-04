Kellergeschoss – Politischer und kultureller Roman rund um das Argentinien der 70er Jahre

Felix Krauthner ist ein Politikberater und will sich im Jahr 1975 durch einen Einsatz im Ausland mit seiner Familie einen Jugendtraum erfüllen. Er begibt sich nach Argentinien, um dort im Rahmen deutscher Entwicklungshilfepolitik einen Beitrag zur Stabilisierung der Demokratie zu leisten. Doch leider muss er schnell herausfinden, dass die Realität seines Jobs nur wenig mit seinem Jugendtraum gemeinsam hat. Krauthner trifft bald eine durchaus begründete, allerdings folgenschwere Entscheidung. Im März 1976 übernimmt eine Militärjunta die Macht, was dazu führt, dass sich alle Sorgen um die bisher guten wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Argentinien machen. Die Bonner Direktiven zwingen Krauthner an den Rand der ethisch-moralischen Zumutbarkeit. Er sieht sich in seiner Mission verraten und persönlich hintergangen.

Die Leser müssen in „Kellergeschoss“ von Bernhard Hagemeyer zusehen, wie sich der Traum des idealistischen Mannes in einen Alptraum verwandelt. Krauthner verlässt letzten Endes fluchtartig mit seiner Familie das Land und kehrt nach Deutschland zurück. Die spannende Erzählung gibt den Lesern einen Einblick in die damaligen Probleme Argentiniens und wie die Beziehung zwischen Deutschland und Argentinien dadurch verändert wurde. Es geht zudem um die Bedeutung von Entwicklungshilfe und wie diese von den Einheimischen wirklich wahrgenommen wird.

„Kellergeschoss" von Bernhard Hagemeyer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-2063-4 zu bestellen.

