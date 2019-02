Kind und Beruf: Wege aus der Karrierefalle (FOTO)

Trotz Gleichberechtigung und Frauenquote – nach wie vor sind nur29 Prozent der Führungspositionen von Frauen besetzt (Eurostat,2018). Grund ist vor allem die Babypause, nach der Mütter häufig inTeilzeitjobs ohne Aufstiegschancen landen. Selbstständigkeit bieteteinen Weg aus der Karrierefalle. Dabei profitieren Fraueninsbesondere von einer Gründung mit Franchise. Denn eine Franchise-Partnerschaft bietet die nötige unternehmerische Sicherheit – auchfür Quereinsteiger.

– Noch immer werden Mütter nach dem Wiedereinstieg in den Beruf

ausgebremst. Ein Ausweg: Der Schritt in die Selbstständigkeit.

– Sicherheit spielt eine große Rolle für Frauen – auch beim

Gründen. Studien zeigen: Franchise-Gründungen sind erfolgreicher

als Einzelgründungen.

– Innerhalb des Franchise-Systems finden Weiterbildungen und

Know-how-Transfer zum Kerngeschäft statt. Das erleichtert den

Einstieg für Frauen ohne Branchen-Kenntnisse.

– Franchise-Nehmer werden bei Mrs.Sporty zusätzlich mit

Führungsseminaren in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und

ihrer Fähigkeiten unterstützt.

Kind oder Karriere – Eine Frage, die sich Frauen nach wie vor

stellen müssen, denn der Arbeitsmarkt macht es Müttern nicht gerade

leicht. Um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, kehren die

meisten nach der Babypause als Teilzeitkraft in den Job zurück. Das

Problem ist, Führungspositionen werden oft nur in Vollzeit besetzt.

Der Wiedereinstieg erfolgt daher nicht selten zu schlechteren

Bedingungen: Die Arbeit ist niedriger qualifiziert, geringer bezahlt,

mit weniger Verantwortung und bietet kaum Aufstiegschancen. Um dem zu

entgehen, denken viele Mütter darüber nach, ihre eigene Chefin zu

werden. Insbesondere das Gründen mit Franchise-Systemen wie

Mrs.Sporty ist für Frauen attraktiv. Der Grund: Franchise erhöht die

unternehmerische Sicherheit, ermöglicht einen Quereinstieg und bietet

sofort ein Netzwerk aus vielen Unternehmerinnen.

Die Leidenschaft zum Beruf machen

Viele nutzen den beruflichen Break nach der Babypause, um ihre

Wünsche und Ziele neu zu überdenken. Auf der Suche nach einer

passenden Geschäftsidee geht es Frauen vor allem um eine sinnvolle

Arbeit, die Erfüllung bringt und Spaß macht. Das macht die

Fitnessbranche zu einem besonders beliebten Ziel für eine berufliche

Neuorientierung, schließlich verhilft Sport Menschen zu mehr

Gesundheit und einem besseren Lebensgefühl. Durch Franchise können

auch Quereinsteiger in der Branche durchstarten. Denn innerhalb des

Franchise-Systems findet ein Know how-Transfer statt. Fehlende

Branchen-Kenntnisse können auf diese Weise ausgeglichen werden. So

war es auch bei Angelika Laurer. Vor der Mutter-Kind-Zeit war die

dreifache Mutter in einer leitenden Position in der Modebranche

tätig. Ein Wiedereinstieg nach der Pause war für sie aber nicht

möglich: „Angebote für Führungspositionen gab es nur in Vollzeit. Für

die Teilzeitjobs im Verkauf galt ich als überqualifiziert. Bei

Bewerbungen auf branchenfremde Stellen hieß es hingegen, ich sei zu

wenig qualifiziert und zu alt – ein richtiger Teufelskreis“, so

Angelika Laurer. Daher entschied sie sich, ihre Leidenschaft für

Sport zum Beruf zu machen und ihr eigenes Fitnessstudio für Frauen zu

eröffnen. Sie machte ihre Trainierlizenz und baute mit Unterstützung

ihres Franchise-Gebers Mrs.Sporty während der Franchise-Ausbildung an

der Mrs.Sporty Academy ihre Kenntnisse in Verkauf und

Mitarbeiterführung auf. „Jetzt helfe ich Frauen dabei, Fitness in

ihren Alltag zu integrieren“, erklärt die Unternehmerin aus

Seeheim-Jugendheim. „Die positiven Rückmeldungen, beispielsweise wenn

mir meine Mitglieder erzählen, dass sie keine Rückenschmerzen mehr

haben oder Blutdruckmedikamente absetzen konnten, motivieren mich

wahnsinnig.“

Frauen setzen auf Sicherheit

Eine eigene Gründungsidee, Businesspläne und Marketingstrategien

zu entwickeln, kostet viel Zeit. Zeit, die Müttern oft im Alltag

fehlt. Zudem sind Frauen beim Schritt ins Unternehmertum stark auf

Sicherheit bedacht – vor allem, wenn sie Familie haben. Eine

Franchise Partnerschaft kommt dem entgegen. Als Franchise-Nehmer sind

sie rechtlich und finanziell selbstständige Unternehmer, mit einem

entscheidenden Vorteil: Sie nutzen das bereits etablierte,

erfolgserprobte Geschäftskonzept, Service- und Beratungsleistungen,

Markenbekanntheit und die Technologien des Franchise-Systems. Sie

profitieren von der Erfahrung und der Unterstützung des

Franchise-Gebers. Das minimiert das Risiko. So bestätigt eine Studie

des Internationalen Centrums für Franchising & Cooperation, dass

Franchise Gründungen erfolgreicher sind. Demnach sind zwei Jahre nach

der Gründung noch 94 Prozent der Franchise-Nehmer aktiv. Bei

unabhängigen Gründungen sind es hingegen nur 87 Prozent. „Die

Gründung mit Franchise hat mir die Möglichkeit gegeben,

eigenverantwortlich etwas auf die Beine zu stellen und selbstständig

zu arbeiten“, so Angelika Laurer. „Für mich war das Eröffnen eines

eigenen Fitnessstudios genau der richtige Schritt.“

Über Mrs.Sporty

Mrs.Sporty ist die führende Fitnesskette für Frauen in Europa und

eines der angesehensten Franchise-Systeme in Deutschland und

Österreich. Mit über 500 Fitnessstudios und 200.000 Mitgliedern ist

Mrs.Sporty in acht Ländern vertreten. Allein in Deutschland gibt es

über 300 Mrs.Sporty Clubs, die von erfolgreichen Franchise-Nehmern

geführt werden. Gründer und Geschäftsführer Niclas Bönström leitet

von der Berliner Zentrale aus das Unternehmen, das seit Jahren

Rankings im Bereich „Beste Mikro-Studio- und Boutique-Fitness-Clubs“

anführt.

Das Mrs.Sporty Konzept setzt auf effektives funktionelles Training

in 30-Minuten-Einheiten. Mrs.Sporty bietet Frauen eine einzigartige

Kombination aus Personal- und Kleingruppen-Zirkel-Training in einer

sehr freundlichen Community-Atmosphäre. Dabei trainieren die

Mitglieder an digitalen Smart Trainern nach ihren individuellen

Trainingsplänen. Qualifizierte Coaches begleiten die Frauen

persönlich und unterstützen sowie motivieren sie dabei, ihre Ziele zu

erreichen. Mrs.Sporty ist der ideale Sportclub, vor allem für Frauen,

die in ihrem Alltag stark eingebunden sind, über wenig Zeit verfügen

und dennoch Wert auf ein ausgewogenes Ernährungs- und

Trainingsprogramm legen.

2004 eröffnete Niclas Bönström den ersten Club in der Hauptstadt

und entwickelte 2005 gemeinsam mit Tennislegende Stefanie Graf das

Franchise-Konzept für Mrs.Sporty. Seither wurde Mrs.Sporty bereits

vier Mal als bestes Franchise-Unternehmen ausgezeichnet. Als

zertifiziertes Vollmitglied im Deutschen und Österreichischen

Franchise-Verband e.V. hat sich Mrs.Sporty als zuverlässiger und

vertrauenswürdiger Franchise-Geber in der Branche einen Namen

gemacht.

